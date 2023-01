Sasha Sokol rompe en llanto al hablar de Luis de Llano: ''Soy una mujer que alzó la voz'' (VÍDEO)

Sasha Sokol de nueva cuenta causó polémica luego de llorar tras ser cuestionada sobre Luis de Llano y la demanda que interpuso contra el productor por la entrevista que tuvo con Yordi Rosado.

Recordemos que hace unas semanas, el presentador le ofreció unas disculpas públicas en su canal de YouTube por la manera en la que abordó la situación que la cantante vivió a manos del hermano de Julissa. Esto fue lo que dijo.

Luis de Llano habla sobre Sasha Sokol: ''No me arrepiento de nada'' (VÍDEO)

Aunque en un principio la propia Sokol había sido muy dura con el conductor, ahora se mostró un poco más comprensiva y reconoció que abordar este tipo de temas ha sido muy complicado para todos, incluso para ella misma:

"Yo sé que todos estamos aprendiendo cómo tocar temas delicados, para mí no es nada fácil, no estoy acostumbrada a hacer esto y entiendo que la reacción de Yordi haya sido, pues la que fue", dijo en un encuentro con la prensa que retomó el programa "Despierta América".

Asimismo, destacó que la plática que Yordi tuvo con De Llano le afectó, pero sirvió para que la sociedad empiece a cuestionarse por cosas que antes veían como algo normal y puedan ser cambiadas:

"Yordi siempre me ha tirado muy buena onda. Yo nunca critiqué que la entrevista sucediera porque me parece que ayudó, tampoco pedí que la bajaran, porque me parece un ejemplo perfecto de impunidad y de normalización ", agregó.