Mona y Geros protagonizan nueva pelea; Yeri Mua sale en ''defensa'' de la influencer

GUANAJUATO.— Desde hace un tiempo Mona y Geros se convirtieron en un par de influencers exitosos, pero ésto solo les ha traído problemas. La pareja que inició compartiendo parte de su vida en Facebook, en últimas fechas ha dado de qué hablar, pues ya han sido varias las peleas que han protagonizado, ahora una más los ha colocado en la mira.

¿Por qué se pelearon nuevamente Mona y Geros? ¿Quién debe casi un millón de pesos?

La relación de Mona y Geros estaría próxima a enfrentar un gran conflicto, esto luego de que la influencer denunciara que Geros le debe cerca de un millón de pesos, pero debido a la negativa de su pareja de querer pagarle, ya han empezado a experimentar dificultades en su noviazgo.

A través de una transmisión en vivo, Mona detalló que desde hace tres meses las ganancias que ambos generan por su contenido en redes sociales es depositada en la cuenta de Gerónimo, nombre real de Geros.

Sin embargo, Mona reveló que su novio no le ha querido dar su parte. Marisol (nombre real de la creadora de contenido) también señaló que su pareja le debe cerca de un millón de pesos, dinero que le ha prestado para comprar vehículos y otros gustos personales.

“Yo a “Geros” cuando le daba dinero pues no lo hacía firmar pagarés... tú confías es como 'préstame, ah pues sí Geros', y tú dices ‘pues me va a pagar’ pero pues no', y un día él me lo dijo y es bien cierto, me dijo: '¿tienes videos, tienes pruebas de que me prestaste?' 'Y yo no pues no’, porque fíjense, los 500 mil que le preste fue en Colombia, cuando yo estaba toda operada porque “Geros” quería ya terminar de pagar su Corvette, el que ya ni siquiera tiene... pero no lo hice firmar nada fue así de 'agárralo de la misma tarjeta' entonces de otra tarjeta también me debe como 400, como 381 mil creo...”, fueron la explicación de la influencer.

Asimismo, Mona mencionó que las ocasiones que le ha cobrado a Geros, éste se niega a pagarle y le pone mil pretextos, incluso algunas veces la ha amenazado con terminar su relación amorosa, pero para no generar más problemas ella no insiste.

Mona confiesa que Geros intentó golpearla por haberle pedido el dinero que le debe

En la misma transmisión, pero minutos después, la creadora de contenido dio a conocer que le exigió a Geros que le pagara su dinero y después de tanta insistencia el influencer finalmente aceptó entregarle su dinero, pero le advirtió que en cuanto se lo diera le daría una golpiza, por lo que tuvo que intervenir el padre de Mona.

Geros empezó: 'voy a sacar el dinero’ y qué 'en cuanto se lo dé le voy a dar en su ma$%¨+, no sé cómo se me quiso acercar y mi papá y le dice: 'pero no delante de mí cabr$*%#& si no yo me voy a meter' y yo jalé a mi papá... como que se encendió, pero no sé chicas, está bien feo...” contó la creadora de contenido.

Las revelaciones de Mona como era de esperarse generaron todo tipo de comentarios, aunque en la mayoría de los internautas le recomendaron separarse de Geros porque ha demostrado ser una persona violenta. Otros más la incitaron a levantar una demanda ante las autoridades correspondientes.

Geros se defiende y le responde a Mona; niega que se haya gastado su dinero

Luego de que Mona destapó que Geros le debe una gran cantidad de dinero y se niega a pagarlo, éste le respondió a la influencer.

A través de un vídeo compartido en redes sociales, el también youtuber negó contundentemente que le deba dinero a su novia. De igual modo, señaló que sí tardó en pagarle, pero al final lo hizo. Además indicó que no se ha gastado nada de las ganancias de Mona y “ahí está el dinero”.

“Sí me tardé. Uno a veces puede hacer concha porque hace business y prefiere a veces pagar esas cosas que uno tiene a pagar lo que uno lo debe. Ahí está el dinero, jamás me lo he gastado, jamás lo he tocado, pero es muy fácil hablar”, mencionó el influencer

Geros afirmó que habló con Mona y asumió su culpa en cuanto a las discusiones que han tenido por “culpa” de sus “amigos”. Finalmente, el creador de contenido mencionó que él nunca hablará mal de su pareja.

“Me di cuenta de que te falle, me di cuenta qué te hice a un lado por andar en los amigos cotorreando… Yo simplemente salgo y aclaro las cosas que yo jamás me he puesto de acuerdo con nadie, ni jamás voy a hablar de Mona mal”, concluyó Geros.

Yeri Mua defiende a Mona y se lanza fuertemente contra Geros

La influencer veracruzana Yeri Mua, se pronunció sobre la deuda que Geros tiene con Mona; debido a que ella vivió una experiencia similar con su exnovio Brian Villegas “El Paponas”, la exreina de Carnaval opinó.

A través de una transmisión en vivo, Yeri arremetió contra Geros y lo llamó "rata" y "mantenido". La también creadora de contenido dudó en comparar a Geros con Brian, pues recordó cuando su ex no quería devolver el dinero que le debía.

“Salió que el macho le debe, que el macho tenía sus tarjetas, ay Dios Mío otra rata, otro vato mantenido”, puntualizó la veracruzana.

De igual modo, la también apodada 'La Bratz Jarocha' recordó que ya había aconsejado a Mona sobre su relación sentimental con Geros, sin embargo, la joven señaló que en aquella ocasión la originaria de Guanajuato lo tomó a mal.

“Quieren andar repitiendo la misma historia, ¿por qué no aprenden de los errores de los demás? Y lo que te falta mija, porque aún sigues con él, aún falta que lo demandes y eso está más difícil”, externó Yeri Mua.

Por último, la influencer emitió todo su apoyo a Mona y señaló que cuando ella quiera un consejo, siempre estará disponible, pues ella puede darle una opinión con base en su experiencia.

