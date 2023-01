Integrante de OV7 se declara andrógino; su esposa lo apoya (VÍDEO)

Óscar Shwebel, cantante de OV7, ha causado polémica luego de que se declarara como una persona andrógina. El integrante del famoso grupo de los 90's siempre ha llamado la atención por los looks tan llamativos que utiliza, pues siempre ha optado por utilizar ropa tanto de mujer como de hombre, incluso en sus conciertos se deja ver con vestimenta diferente a la de sus compañeros y le gusta usar maquillaje.

Ante esto, el intérprete de "No me voy" reveló que no tiene problema con ir en contra de lo "normativo" respecto a su forma de vestir, y que por el contrario, la ropa no lo define. Aquí los detalles.

Integrante de OV7 se declara andrógino; su esposa lo apoya

Fue durante una entrevista para Ventaneando, Óscar Shwebel de OV7 decidió romper el silencio y hablar sobre su género y sus preferencias sexuales.

Recordemos que el cantante siempre se ha dejado ver con cabello largo, además de usar corsets, faldas, crop tops y otras prendas que rompen con el "código de vestimenta" normal en los hombres. Incluso se pinta las uñas. el cabello y casi siempre se maquilla, lo que ha causado que lo critiquen fuertemente.

“Me considero una persona cisgénero, soy una persona heterosexual, pero que en cuanto a mi estética no tengo ningún problema en vestirme como se viste una chica. (Los tacones) fíjate que sí los probé en un par de ensayos, pero me di unos buenos tiznadasos, y hasta ahí quedó”, explicó sobre sus preferencias.

Posteriormente, el integrante de OV7 confesó cómo es que le comenzó a gustar la ropa de mujer y afirmó que es muy fan de David Bowie y de otros cantantes de "glam rock". Además. reveló que incluso Julissa, quien fue su mánager cuando el grupo era Onda Vaselina, le enseñó muchas cosas sobre ese género y la vestimenta que usaban, por lo que se volvió muy fan.

“La verdad es que toda esta onda andrógina nace porque soy un fanático empedernido de David Bowie, y de Lou Reed y de toda esta parafernalia glam rock. Incluso la señora Julissa que es como mi maestra de vida, cuando yo era un niño que me enseñaba todos estos ídolos del rock glam de los años 70, de lo cual yo me enganche”, detalló.

De la misma manera, el artista invitó a las personas de su género a probar este tipo de indumentaria.

“No tengo miedo de ponerme una falda, no tengo miedo de pintarme las uñas, los labios, los ojos. Yo creo que a mí no me define una prenda, simple y sencillamente yo entro a una tienda y a veces se me hace más divertida la ropa de mujer que la de hombre, que se me hace bastante aburrida”.

Óscar Shwebel de OV7 recibe apoyo de su esposa tras decir que es andrógino

Para finalizar, el integrante de OV7 destacó que incluso su esposa lo apoya y hasta le recomienda y le de consejos sobre qué ropa puede ponerse, pues le compra ropa y prendas que puede usar con las que ella cree, puede verse bien.

“Ella es la primera en decirme ‘me compré esto, pero creo que a ti también se te vería padre’. De hecho, se acaba de comprar en estas vacaciones un vestido y me dijo ‘este se te vería bien padre’, creemos en una libertad total y absoluta como pareja y creo que eso nos ha hecho mucho más unidos y fuertes”, dijo.