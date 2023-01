EE.UU.— Ninel Conde volvió a estar en la mira, pero desafortunadamente tras una ''ola'' de críticas, pues recientemente la cantante desató los comentarios negativos luego de ser vista con un perro que tenía el pelaje teñido. La mascota era una especie de 'Pikachu', pues estaba teñido de amarrillo y rojo.

Ninel Conde desata la crítica tras teñirle el pelaje a su perro; presume a su 'Pikachu'

A través de redes sociales, la también llamada 'Bombón asesino' presumió un par de fotos de su 'Pikachu', o mejor dicho, el perro pomerania que la ha estado acompañando recientemente.

Sin embargo, tras la crítica que se desató al mostrar al perro, en el programa Chisme No Like se dio a conocer que la llamativa mascota quien estaba pintada de amarillo no es de Ninel.

De acuerdo con los conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain, la también actriz está intentando aparear a su perrita por lo que el perro con "apariencia" de 'Pikachu' sería el elegido para lograr que la mascota de Ninel Conde pueda tener crías.

En el programa transmitido por YouTube, los presentadores revelaron que el perrito que se viralizó debido a su pelaje teñido de amarillo y rojo simulando al personaje de la serie japonesa Pokemon, se llama Zaza.

“Señoras y señores Ninel Conde otra vez la volvió hacer se portó muy mal aparece ella queriendo aparear a su perrito con otro perrito que es muy famoso que se llama Zaza, que tiene su cuenta de Instagram, pero cuando nos dimos cuenta era un color amarillo pintando, no era un color natural Pomerania porque está muy mal”, mencionó Javier Ceriani.

Asimismo, Javier y Eliza se unieron a los internautas quienes criticaron a la cantante por promover el "maltrato animal", destacando que en Estados Unidos teñir el pelaje de un animal es calificado como un delito federal, pues se considera crueldad animal.

Por su parte, Ceriani recalcó que lo que le hicieron a esta mascota es un delito, ya que puede dañarlo aunque también arremetió contra Ninel Conde al decir que el “tinte que se está poniendo le están afectando las neuronas”: “Por favor ayúdenla”.

¿El perrito 'Pikachu' toda una celebridad?

Zaza es el perrito que desató la critica contra Ninel Conde, pero también éste ya se había hecho viral hace unos días luego de que una fotografía durante el juego de la NBA entre Miami Heat vs Chicago Bulls se difundiera.

A través de las pantallas del United Center así como en la transmisión del partido, el perro amarillo caracterizado como 'Pikachu', el famoso personaje de la serie japonesa Pokémon, fue captado "disfrutando" del juego de baloncesto.

Luego de que su imagen se viralizará, internautas se mostraron indignados y tras la ola de críticas, el Centro de Protección y Adopción de Mascotas del condado de Miami, decidió multar con 200 dólares, casi 4 mil pesos mexicanos, al dueño del perrito por incumplir con las reglas locales que prohíben la posesión de un animal teñido de manera artificial.

Pese a que se ha señalado que entre las principales consecuencias para una mascota que se le tiñe el pelaje están las posibles quemaduras en la piel o incluso el cáncer, por exponer con productos químicos a la mascota, el dueño de Zaza argumenta que el tinte no le hace daño.

“El tinte que usa es orgánico, vegano, especialmente creado para los perros y no causa ningún tipo de problema. No les da alergia, no se enferman, no tiene químicos que lo puedan dañar”, argumentó el hombre tras ser multado.

