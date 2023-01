Julieta Venegas. Su exmarido le dedicó una canción pero se enamoró de la actriz del vídeo

Julieta Venegas se volvió tendencia en redes sociales luego de que hablara sobre su fugaz matrimonio con Álvaro Heriquez, un músico chileno con quien estuvo casada únicamente dos años.

La cantante de "Limón y sal" reveló detalles íntimos de su relación y confesó cómo fue que inició su romance además del irónico motivo por el que terminó. Esto fue lo que dijo.

La cantante Julieta Venegas recordó cómo fue su experiencia de matrimonio con el músico chileno Álvaro Henríquez con quien contrajo matrimonio en el año de 1998, tres años después de que ella lanzara su primer material discográfico.

Aunque ambos artistas vivían a kilómetros de distancia, eso no fue impedimento para que los dos dijeran "sí acepto", en su boda, pues el tema de dónde iban a vivir, dijeron en su momento- lo definirían después, recordó la vocalista.

Uno de los principales motivos que los llevó a anular su matrimonio fue precisamente que ninguno de los dos estaba dispuesto a abandonar su país para luchar por su relación, además, Julieta Venegas reveló que él le compuso una de sus canciones, la cual hacía referencia a su relación, sin embargo, el que fuera su esposo se terminó enamorando de la actriz que salió en el vídeo de dicha canción y eso también los orilló a terminar con su matrimonio.

"Él me escribió una canción súper bonita, muy romántica que se llamaba ‘No me falles’, que es hermosa y en el videoclip que se hizo de esa canción salió una actriz que después él se enamoró y me dejó por esa actriz", compartió.