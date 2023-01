Kate del Castillo presenta la serie “Volver a caer”, su debut como productora

MIAMI (EFE).—Kate del Castillo está “muy orgullosa” de su debut como productora en “Volver a caer”, una versión moderna de la novela “Anna Karenina”, de León Tolstói, de la que además es protagonista y en la que su prioridad ha sido la “calidad”.

“Es un clásico y no puede estar mal si está basado en el libro ‘Anna Karenina’. Se sabe que va a ser una historia importante, a lo que hay que sumar los valores de producción, porque en español no he visto nada parecido”, destacó la actriz protagonista de “La Reina del Sur”, serie que la catapultó a la fama en 2011, la víspera del estreno en la plataforma ViX.

Kate del Castillo, de 50 años, interpreta en “Volver a caer” a Anna Montes de Oca, una clavadista ganadora de la medalla olímpica de oro y heroína nacional de México que tiene una aventura amorosa con un músico, un papel encarnado por el español Maxi Iglesias, de 31 años, que dio vida a Víctor en la serie “Valeria” (2020-2021), de la plataforma Netflix.

“Por esa razón, por haberse hecho con mi productora, estoy muy orgullosa. También lo estoy porque ha salido una serie bien redonda y de un nivel que yo pienso no hemos visto antes en español, por lo menos acá en Latinoamérica”, sostuvo Kate del Castillo, que comenzó a destacarse con solo 19 años en la telenovela “Muchachitas” (1991) de Televisa.

“Volver a caer”, que está dirigida por Hari Sama (“Esto no es Berlín”), y escrita por Almudena Ocaña y Aurora García Tortosa (“Élite”), es una serie de seis capítulos.

La serie es una versión contemporánea del libro “Anna Karenina”, una historia de amor de gran repercusión literaria a nivel mundial, y está basada en la adaptación de 2015 de Endemol Shine Australia.

“Me encanta la vulnerabilidad del personaje que interpreto y los cambios que sufre, algo que a mí me gusta ver como espectador”, destacó la mexicana.

“El personaje que yo interpreto es increíble. De estar brillando como persona, como mujer, como profesional, termina, no voy a decir cómo, aunque quienes hayan leído a “Anna Karenina” lo sabrán”, apuntó Kate del Castillo, que se ha destacado en los últimos años por su interpretación en la película “Bad Boys for Life” (2020).

Respecto a su compañero, el español Maxi Iglesias, subrayó que llega un momento en la vida en que con las riendas del proyecto en la mano, uno se rodea de gente con la que quiere trabajar.

“Por eso lo invité a este proyecto, porque es mi amigo. He trabajado con él y sé cuál es su disciplina como actor”, subrayó, tras asegurar que no se va a arriesgar, en su primera serie como productora ejecutiva, “a traer a gente que no es profesional”.

“Tuvimos escenas muy difíciles, escenas sexuales muy duras que si no fuera por la amistad que hay entre los dos hubiera sido más complicado”, indicó.

Iglesias, que dio sus primeros pasos en su interpretación de la “Física o química” (2008-2011), señaló que la serie “es muy real y trae un drama muy importante”.

“Te hace pensar todo el rato y en algún momento te sientes reflejado con las historias de las que bebe la serie y se apoya”, dijo el actor madrileño, quien en 2015 interpretó el personaje de Chad Mendoza en la producción “Dueños del paraíso” de la cadena Telemundo.

Iglesias dijo considerarse un seguidor de Kate del Castillo, pero aclaró que en “Volver a caer” la actriz hizo cosas “que no le había visto en la pantalla interpretando a Anna Montes de Oca”.

Participar en “Volver a caer” es “una oportunidad grande", ya que “es la primera vez que una amiga quiere contar conmigo en un proyecto”, dijo el actor.

“El hecho de que por vez primera una amiga y compañera me invitara a su proyecto, lo primero me llenó de orgullo y lo segundo es que he tenido que demostrar mayor responsabilidad que en cualquier otro trabajo”, dijo.

Respecto al nivel de producción de “Volver a caer” señaló que es muy alto.