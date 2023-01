Nutrióloga de Jorge Salinas le exige que salga a desmentir la ''relación'' amorosa

CIUDAD DE MÉXICO.— La polémica que se desató, luego de que un medio de circulación nacional exhibió unas fotografías en las que presuntamente fue captado Jorge Salinas en una situación comprometedora con una mujer que no era su esposa, la actriz Elizabeth Álvarez sigue dando de qué hablar, pues ahora la mujer señalada como la "tercera en discordia" le exige al histrión salir a desmentir el presunto romance que los medios se han encargado de exponer.

Anna Paula Guerrero Castillo, quien se identificó como la nutrióloga de Jorge Salinas y la mujer que aparece supuestamente besando al actor, hace unos días en entrevista con un programa de espectáculos afirmó que su relación con el protagonista de "Mi pequeño gran hombre" era netamente profesional.

Asimismo, la doctora señaló que si fue captada con el galán de telenovelas fue porque acudió a llevarle unos medicamentos, ya que en ocasiones la apretada agenda de Salinas impide que pude acudir al consultorio.

Sin embargo, cuando se le insistió sobre las "comprometedoras" fotos en las que se le ve “muy cerquita” de Jorge, tanto que hasta pareciera que lo está besando, la joven presuntamente 24 años menor que él, puntualizó que solo se estaba despidiendo de él y agregó que "no quisiera hablar más sobre eso".

Pero a días de su primera declaración, nuevamente ha "roto" el silencio para aclarar dudas que surgieron luego de difundirse las imágenes en las que presuntamente se comprobó que mantiene una relación extramarital con el histrión.

En una entrevista con el programa Despierta América, Anna Paula se defendió de los señalamientos en su contra y reiteró que únicamente sostiene una relación profesional con Jorge Salinas.

La nutrióloga comentó que el galán de telenovelas es un paciente suyo, asimismo, la joven indicó que en Televisa tiene más clientes aunque no reveló los nombres.

“El señor Jorge fue uno de mis tantos pacientes... me gustaría mencionar también que dentro de Televisa tengo a más pacientes, hombres y mujeres... yo les entrego el medicamento personalmente”, comenzó explicando la especialista.

De igual modo, la nutrióloga de Jorge Salinas manifestó que las fotos que se expusieron y fueron catalogadas como la presunta prueba de la infidelidad del actor a su esposa solo muestra una de las veces que acudió a Televisa a entregarle unos medicamentos.

La joven advirtió que ella ya no dará ninguna explicación más, pues ya ha hablado suficiente del tema.

“Esa vez vi al señor Jorge afuera de la puerta 2 de Televisa, el 15 de diciembre a la 1:56 (pm), le entregué el medicamento y recibí el pago, de hecho, todavía hay por ahí unos pendientes, y nos despedimos y listo. Creo que yo ya he hablado suficiente del tema y no estoy dispuesta a dar más explicaciones”, externó la doctora.

Anna Paula también quiso aclarar que la foto en la que aparece con Salinas dentro de un automóvil no fue tomada el mismo día en el que los captaron supuestamente besándose; sin embargo, su encuentro si fue a las afueras de Televisa cuando acudió a ver al histrión para que éste le pagara, ya que "la ciudad no es segura".

“No fue el mismo día, y aclaro que la foto dentro del auto fue casi de las primeras, de hecho, pueden ver el aspecto físico del señor Jorge, donde su rostro se ve distinto. Él me entregaba el dinero en esa ocasión dentro de su auto, esa vez también lo vi afuera de Televisa, porque él realizaba los pagos en efectivo. Entonces la ciudad no es segura para recibir cantidades en efectivo, entonces es eso y nada más, en los demás vídeos se ve como le entrego una hielera, que es el medicamento que él utiliza y listo”, detalló la nutrióloga.

¿Anna Paula, la nutrióloga de Jorge Salinas solo quiere ganar fama y dinero?

Tras el escándalo que se desató luego de la publicación de las fotografías en las que Jorge Salinas está con una mujer en una presunta situación comprometedora en la que se rumorea hasta fueron captados cuando se daban un beso, la grafóloga Maryfer Centeno analizó la primera entrevista de la nutrióloga.

Luego del estudio, indicó que la joven aparentemente no está arrepentida del escándalo en el que se encuentra involucrada. Asimismo, la experta en lenguaje corporal mencionó que Anna Paula ha pedido dinero a los medios de comunicación para hablar sobre las polémicas fotos con Jorge Salinas.

Sobre este rumor, la doctora afirmó que no está aprovechando el momento para recibir dinero o hacerse famosa, ya que ella se dedica al cuidado de la salud y nada más.

“Yo a lo que me dedico es a mejorar el aspecto físico de los pacientes, su calidad de vida... no estoy diciendo ninguna mentira, y yo soy la que ha estado dando la cara... no recibí ninguna remuneración, y si hubiera interés hubiera cobrado desde el principio”, aseveró la joven.

Finalmente, la nutrióloga de Jorge Salinas pidió al actor que salga a aclarar toda esta situación en la que se ha visto involucrada.

“La verdad es que yo no estoy escondiendo nada, yo no realicé nada malo, creo que ya he dado muchas explicaciones y más de las que debería de haber dado... Creo que también es hora de que alguien más salga a dar su explicación”, declaró Anna Paula.

“Creo que en este malentendido él es la figura pública, la verdad es que yo creo que es él el que está saliendo también afectado, yo como dije, no tengo nada qué esconder, y también aprovecho para aclarar, yo no soy nutricionista, soy médico...”, concluyó la mujer señalada como la culpable de un posible divorcio entre Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez.

Cabe destacar que pese al revuelo que se ha generado ni el histrión, ni su esposa se han pronunciado al respecto.

