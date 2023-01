Nutrióloga de Jorge Salinas revela cómo es su relación con el actor: ''Siempre hubo coqueteo''

Luego de que Jorge Salinas fuera acusado de infiel tras fotos con su nutrióloga, ahora es Anna Paula quien revela detalles de su relación con el actor y afirma que siempre hubo coqueteo de su parte, pero ella siempre trató de mantenerse lo más profesional posible. Además, la doctora también confesó que lo que se vio en las imágenes filtradas sí fue un beso, acción que a ella la "sacó de onda" pues no entendía lo que pasaba. Aquí todo lo que dijo.

Nutrióloga de Jorge Salinas da detalles de su relación con el actor

Anna Paula Castillo Guerrero, presunta nutrióloga de Jorge Salinas, reveló cómo es que conoció al actor. Fue durante una entrevista para el periodista Luis Magaña, que la joven además de dar detalles sobre su relación, aclaró que ella no estudió dicha profesión, ella es médico cirujano. Según la doctora, esta relación de médico-paciente inició desde finales de 2021.

"Soy Anna Paula, estudié la carrera de medicina y en mi servicio social llevé a cabo un estudio clínico sobre la diabetes... esto habrá sido por ahí de septiembre de 2021, más o menos... la verdad es que no estoy tan segura de la fecha. Yo le enseñé (a Jorge) cómo ponerse su medicamento... de hecho tengo la foto de cuando le enseño a ponerse la inyección porque no es tan sencillo".

Por otro lado, la doctora confirmó que veía a Jorge Salinas en otro lugar que no fuera el consultorio porque había tenido problemas con el personal del lugar, y como ella es muy profesional, accedió a ir a otro punto de encuentro.

"después le llevaba el medicamento, o a veces él iba al consultorio y él la recogía con un personal que estaba en mi consultorio, como ya había dicho: el trato no fue tan bueno, entonces ahí me pidieron que el paciente ya no se presentara ahí"

Sin embargo, sus declaraciones causaron polémica porque se contradijo en varias ocasiones; primero dijo que no querían que fuera al consultorio y después mencionó que era Jorge Salinas quien se negaba a asistir.

"él nunca quiso ir al consultorio y él se ponía el medicamento, así es como él llevaba su tratamiento; yo sabía que tenía el problema de su columna y que necesitaba su operación."

La ''nutrióloga'' de Jorge Salinas confirma que hubo beso con el actor

Anna Paula, la supuesta nutrióloga de Jorge Salinas confirmó que el actor sí la está besando en las fotos que se viralizaron, y relató cómo es que sucedió todo.

"Las fotos son del 15 de diciembre. Me acuerdo que él me dijo, 'te veo a la 1:50, termino de grabar una escena y salgo' y dije, 'ok', entonces eso sucedió, le entregué el medicamento, recibí el pago y nos despedimos y sí recibí un beso, me sentí un poco sacada de onda pero pues siento que para él era hasta cierto punto normal porque me dijo 'hay paparazzis aquí'".

La doctora continuó contando:

"Cuando dijo: 'hay paparazzis', honestamente no sé qué es lo que significaba, no sé por qué me dio la cara para darme el beso... entonces pues él sabía que había paparazzis, él es quien me indicaba dónde le entregara el medicamento entonces él conocía todo."

La "nutrióloga" de Jorge Salinas confirma que hubo coqueteos

La doctora Anna Paula precisó que actualmente está soltera y que en el momento que conoció a Jorge tampoco tenía pareja, pero en el proceso comenzó a salir con alguien y cuando se lo comentó al esposo de Elizabeth Álvarez, se mostró molesto, pues los coqueteos por su parte eran constantes.

"En ocasiones sí había algún tipo de coqueteo pero siempre me mantuve en una línea, digamos, lo más profesional posible y en el momento que yo tenía pareja, le comenté que tenía una pareja y él sí en cierto punto se mostró molesto por ese comentario pero yo me mantuve en mis valores y en mi profesionalismo", agregó.

"Nutrióloga" de Jorge Salinas revela que ya no es su paciente

Sin embargo, la doctora comentó que ha tratado de ponerse en contacto con el actor pero él no ha respondido hasta el momento. Además, confirmó saber que está casado con Elizabeth Álvarez y que, debido a todo este escándalo, ya no seguirá atendiéndolo.

"Jorge no ha respondido... la relación médico-paciente con el señor Jorge Salinas yo la he dado por terminada a raíz de este escándalo".

"No (conozco a Elizabeth pero) sí por supuesto (que sabía que era casado)" y respondió si ha tenido contacto con el actor desde que las fotografías salieron a la luz, "no (había pasado antes) y no (ha pasado después) no lo he vuelto a ver".