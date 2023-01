“Pinocho”, entre las 10 aspirantes al Bafta

LONDRES (AP).—El cineasta mexicano Guillermo del Toro fue postulado en tres categorías de los premios Bafta 2023, con su película “Pinocho”.

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión anunció ayer jueves las postulaciones a los premios Bafta, donde los proyectos de Netflix tuvieron mayor número de menciones, con 21.

El drama visceral de la Primera Guerra Mundial hablado en alemán “Im Westen nichts Neues (“Sin novedad en el frente)” recibió 14 postulaciones, mientras que las originales comedias “The Banshees of Inisherin (Almas en pena de Inisherin)” y “Everything Everywhere All at Once (Todo en todas partes al mismo tiempo)” son candidatas en 10 categorías.

“Im Westen Nichts Neues”, una cruda adaptación de la novela clásica pacifista de Erich Maria Remarque sobre la vida y la muerte en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, fue una favorita sorpresa y compite en las categorías de Mejor Película y Mejor Director para Edward Berger.

Con sus 14 postulaciones empató el récord máximo en los Bafta para una cinta en lengua no inglesa que alcanzó “Wo hu cang long (El tigre y el dragón)” en 2001.

Berger dijo que el equipo del filme estaba “sin palabras y sobrepasado” por tantas candidaturas.

Felix Kammerer, quien interpreta a Paul, el personaje principal del filme, dijo que la relevancia trágica de la historia había tocado una fibra sensible del público en la actualidad.

Otra de las cintas en lengua no inglesa favorita de esta temporada de premios, “Argentina, 1985” del director Santiago Mitre, protagonizada por Ricardo Darín, fue postulada al BAFTA en la categoría que completan “Corsage (La emperatriz rebelde)”, “Heojil kyolshim” (La decisión de partir)” y “An Cailín Ciúin (conocida en inglés como “The Quiet Girl”).

La tragicomedia irlandesa de Martin McDonagh “Banshees” tiene postulaciones a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actor, esta última para Colin Farrell.

La aventura de metaversos alocados “Everything Everywhere” recibió candidaturas para los codirectores Daniel Kwan y Daniel Scheinert, conocidos como “The Daniels (Los Danieles)” y una postulación a Mejor Actriz para Michelle Yeoh, quien hace años protagonizó “Wo hu cang long”.

La extravagante película biográfica y musical de Baz Lurhmann “Elvis” compite por nueve premios, incluyendo Mejor Película.

Las postulaciones ayudaron a cimentar a “Banshees” y “Everything Everywhere” como favoritas de la temporada de premios, tras sus triunfos en los Globos de Oro y múltiples postulaciones para los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG por sus siglas en inglés).

Las postuladas a Mejor Película son “Im Westen nichts Neues”, “The Banshees of Inisherin”, “Elvis”, “Everything Everywhere All at Once” y el psicodrama sinfónico de Todd Field “Tár”.