Piqué habría querido regresar con Shakira sin dejar a Clara Chía, revelan

Shakira y BZRP lanzaron una canción que habla sobre Gerard Piqué y Clara Chía Marti, la infidelidad y todo lo que vivió la colombiana tras su separación. El tema se convirtió en un éxito y muchas cosas se han dicho al respecto, pues aunque hay quienes criticaron a la colombiana, hay personas que mostraron su apoyo por convertir su dolor en arte y música.

Tras toda la ola de comentarios que desató en redes sociales, toda la prensa internacional ha seguido de cerca lo que sucede con Clara Chía Marti y Piqué, pues hay quienes afirman que la joven de 22 años no la está pasando nada bien tras la canción de Shakira e incluso que hasta la pareja está pasando por una fuerte crisis en la relación.

Ahora, ha sido el paparazzi Jordi Martin, quien reveló que Gerard Piqué intentó regresar con Shakira desde la primera vez que terminaron, sin embargo, el futbolista seguía manteniendo una relación con Clara Chía Marti. Aquí los detalles.

Gerard Piqué quiso regresar con Shakira sin dejar a Clara Chía

"Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques", se escucha cantar a Shakira en su nueva canción, dichas palabras han levantado cuestionamientos entre algunos seguidores, y el paparazzi español Jordi Martín, aseguró que una vez que el futbolista y la cantante terminaron, él quiso volver con ella, pero la intérprete de "Monotonía" se negó.

Piqué se arrepintió de haber dejado a Shakira y decidió intentarlo de nuevo”

Esta propuesta de volver a retomar la relación, se la hizo Piqué a Shakira cuando él ya estaba con Clara, es decir, en abril se da la separación, y un mes después Piqué le pide retomar la relación; este paparazzi señala que ante la negativa de la cantante, Piqué continuó con Clara, quien tras el escándalo por el tema musical, se habría salido del departamento de su novio para irse a refugiar a la casa de sus padres y habría puesto privadas todas sus redes; Piqué ha tenido que viajar solo, cuando su novia Clara ya lo acompañaba.

Shakira y Piqué tienen incómodo reencuentro en su casa

De acuerdo con el diario "La Vanguardia", el pasado jueves se difundieron vídeos y fotos de Piqué llegando a casa de Shakira en Barcelona. Esto debido a que pasó a recoger a sus hijos para pasar tiempo con ellos, teniendo un reencuentro un tanto incómodo entre ambos y evittando en todo momento entrar en contacto.

"Gerard Piqué ha permanecido en silencio y ha estado mirando el móvil, deseando que pasara el tiempo lo antes posible para recoger cuanto antes a sus hijos y salir del lugar"

#VÍDEO | Gerard Piqué llega a casa de Shakira a por sus hijos sin confirmar si existe una crisis con Clara Chía https://t.co/mxIJnaZRHM pic.twitter.com/1A9bsw8KK8 — CHANCE (@CHANCE_es) January 18, 2023

Otros paparazzis y reporteros que estaban en el lugar afirmaron que el exdefensa del Barcelona se notaba nervioso y pensativo, además de que ignoró a toda la prensa que estaba en el lugar.

“Visiblemente nervioso, mientras esperaba a sus hijos con un semblante bastante serio y muy pensativo, mientras hacía unas gestiones telefónicas y sin querer hacer algún tipo de declaración, ignorando completamente a los medios que estaban presenciando cómo sería el encuentro”.

Se sabe que por cuestiones de la salud de su padre William Mebarak, la colombiana y sus hijos no podrán viajar todavía a Miami, donde vivirán alejados de Gerard, por lo que el contacto con el futbolista seguirá siendo constante.