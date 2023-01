Piqué vive incómodo momento; le preguntan cuál es su canción favorita de Bizarrap

BARCELONA.— Gerard Piqué una vez más vivió un momento incómodo debido al tema de Shakira con Bizarrap: "Music Session #53". El exfutbolista protagonizó una escena en la que su reacción a la polémica canción dio de qué hablar.

Tal parece que Piqué se está acostumbrando —o quizá debería de empezar a hacerlo— a las burlas en torno al sencillo de su expareja en colaboración con el productor argentino Bizarrap, pues en una transmisión en vivo de la King League la tan sonada canción fue tema de conversación.

View this post on Instagram

A través de un vídeo que se ha viralizado se mostró el momento en el que el streamer DJ Mario, durante el After Kings de la jornada 3 de la Kings League, "sorprendió" al exfutbolista al preguntarle “¿Cuál es tu sesión favorita de Bizarrap?”.

Debido al inesperado cuestionamiento, Piqué entre sonrisas respondio: "Te lo diría, pero es que no sé los números de verdad, no tengo ni idea, no sé los números, te lo diría".