Exatlón México: ¿Quién es el eliminado hoy 22 de enero de 2023?

Exatlón México está por decirle adiós a su sexta edición y como cada domingo ya podríamos saber quién es el eliminado hoy en el programa.

Esta temporada ha sido una de las más complicadas para TV Azteca, pues el rating no fue el esperado y los internautas afirman que ya no es lo mismo y que ahora lo quieren hacer todo un "show" en lugar de seguir con la esencia deportiva que tenía en sus inicios. Por otro lado, la producción ya se prepara para dar inicio al All Star pero mientras eso sucede, aquí te decimos quién sale hoy de Exatlón México.

¿Quién ganó la batalla por la supervivencia en Exatlón México?

El pasado viernes, fueron los rojos quienes con un resultado contundente lograron ganar la primera batalla por la supervivencia y es que tras varias semanas muy buenas y con una racha ganadora, ahora los azules corren peligro al ya tener a un atleta instalado en el duelo de eliminación.

Según la información filtrada, este domingo, de nueva cuenta es el equipo de "Famosos" quien continúa como campeón del duelo por la supervivencia y permanecen juntos una semana más, por lo que serían los azules quienes, al parecer, le dicen adiós a alguien del equipo.

¡INTERCEPTOR entrega el décimo punto y FAMOSOS ganan la primera serie de la BATALLA COLOSAL! uD83DuDC4AuD83CuDFFCuD83DuDD25uD83DuDD34 #ViernesColosal pic.twitter.com/c7cnjn6aoY — Exatlón México (@ExatlonMx) January 21, 2023

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Según el avance mostrado, este domingo en Exatlón México estará lleno de muchas emociones, pues "Famosos" aseguran que sus rivales no pueden con la presión cuando ellos son los que están perdiendo y recuperarse les cuesta mucho, algo que ellos podrán aprovechar para salir victoriosos y ganar el duelo por la supervivencia.

Mientras tanto, los azules están un poco nerviosos, pues actualmente es Liliana, quien ha dado más puntos que todos sus compañeros hombres, es la única mujer y además, la semana pasada sufrió una lesión que por poco la deja fuera de la competencia, por lo que tienen miedo de que vuelva suceder lo mismo.

Exatlón México: ¿Quiénes ganan los dos automóviles en la batalla colosal?

Luego de que los participantes se enfrenten no solo en la batalla por la supervivencia, sino también en un juego por dos automóviles, la información que circula en internet afirma que son Liliana y Fogel los ganadores de este circuito, y por ende, los azules se quedan con esta victoria.

¿Quién es el eliminado de Exatlón México hoy domingo 22 de enero de 2023?

De acuerdo con varias cuentas de spoilers, el eliminado hoy en Exatlón México es Pato González del equipo azul. Aparentemente el duelo de eliminación se daría entre Pato y Fogel, siendo este último quien le gana el lugar a su compañero dentro de la competencia.

Cabe mencionar que esta información no está del todo confirmada y solo queda esperar a ver qué pasará en el programa para saber quién sale hoy de Exatlón México.

¿Cómo y dónde ver hoy Exatlón México en vivo?

Hoy domingo 22 de enero de 2023 podrás seguir el duelo de eliminación de Exatlón México en vivo a las 8:00 pm (tiempo del centro de México) a través de TV Azteca así como del sitio web. Recuerda que la sexta temporada de Exatlón México se transmite de Lunes a Viernes a las 8:30 pm.