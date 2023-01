Hacen llorar a Gloria Trevi en un foro capitalino

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).—Si se pudiera decir quiénes son los mejores fans, sin duda los de Gloria Trevi podrían llevarse ese título, porque hicieron vibrar al Auditorio Nacional con su energía y apoyo a su ídolo, quien presentó la noche del viernes el espectáculo con “Isla Divina Tour”.

Desde la llegada al recinto se podía sentir el entusiasmo de la gente por ver a la artista, incluso llevaban accesorios que ayudaron a dar un toque especial al concierto, porque minutos antes de que Gloria Trevi saliera al escenario el foro lució iluminado, ya que los fans portaban coronas y orejas de conejo con luces led, lo que le daba un ambiente mágico y colorido.

Al apagarse las luces una cuenta regresiva de dos minutos comenzó, mientras escenas de guerras a lo largo de la historia se proyectaban en la pantalla central del escenario; en medio de una escalinata cubierta con alas y rodeada de 10 bailarines, Gloria Trevi apareció como un ángel y dio la bienvenida a su público con el tema “¿Qué hago aquí?”.

Enseguida hizo una reflexión de cómo la pandemia se convirtió en una dura prueba para todos, porque no sólo llenó de miedo a la gente, también la separó física y emocionalmente, incluso hubo perdidas en esta etapa, así que lo único que quedaba era hacer el “recuento de los daños”, entonces la gente supo que seguía la canción que llevaba este título y reaccionaron en automático cantando a una sola voz cada estrofa, lo mismo pasó con “¿Qué voy hacer con él?” y “No querías lastimarme”.

“También tenemos que hacer el recuento de esos cobardes, de esos cu…, de esa persona que te rompió el corazón..., para unos se llama Luis, Pancho o Cloromiro, pero al final todos se llaman igual hijo de...”, expresó como ella sabe antes de cantar “Hijoe...”.

Después advirtió que este show estaba dividido en dos etapas, primero sería un tanto oscuro y apocalíptico, pero después todo se transformaría en un paraíso.

“Si no hacemos conciencia de lo que hemos vivido no cuidaremos ese lugar al que vamos. Estamos hartos de ver tanta violencia, tantas mujeres desaparecidas, de tanto odio a la comunidad gay, de aquellos que hacen diferencias sociales cuando todos somos iguales y no faltan aquellos que se la pasan diciendo cosas…”, pero a la mitad de su discurso Gloria Trevi fue interrumpida por el grito de “¡no estás sola!”.

“Gracias por el apoyo que hace tanta falta, les prometo que voy a salir adelante y los haré sentir orgullosos, algo me dice que todo saldrá bien”, dijo Gloria con la voz entrecortada.

Después de este momento la gente cantó con ella “Dr. Psiquiatra” y “Recuerda que me tienes a mí”, canción con la cual la gente le manifestó su amor.

El ritmo cambió cuando ella anunció que se venía lo divertido de la noche y continuó con “Cinco minutos”, “Soñando”, “En medio de la tempestad” y “Pelo suelto”, que también fueron coreados por las 10 mil personas.