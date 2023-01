Conductora de Venga La Alegría exhibe acoso de un fan: ''me mandaba cartas con sangre''

Venga La Alegría ha dado de qué hablar en las últimas semanas por todos los cambios que ha tenido en la producción, sin embargo ahora ha sido una de las conductoras quien reveló haber sufrido acoso de un fan y hasta dijo que le mandaba regalos extraños y cartas con sangre. Aquí los detalles.

Fue Tábata Jalil quien en el más reciente episodio de "La Cotorrisa" al lado de Slobotsky y Ricardo Pérez, reveló que un fanático la acosaba terriblemente y le escribía cartas con sangre.

La presentadora comentó que este admirador era muy intenso y hasta se aparecía "de sorpresa" a donde quiera que grabara, por lo que parecía que la estaba siguiendo.

"Superloquito el asunto, aparte este era un chavo como Stalker, entonces si tú subías una historia donde ibas a estar, pues él se aparecía, muy underground y se te queda viendo, ¡ay, no terrible, terrible!", declaró.

Tabata Jalil aseguró que le mandaba cajas con varios regalos y lo que escribía era con sangre, pues se dio cuenta de que tenía el mismo color y olor que toma esta sustancia.

"Si tuvimos que ponerle un alto porque aparte mandaba cartas escritas con sangre y le pegaba monedas, aparte ya se le prohibía el acceso. ¿Y cómo sabes que era sangre?, porque literal se veía que era sangre, o sea terrible. Tenía el mismo color marrón de la sangre", explicó.

Con respecto al contenido de las cartas, externó que el admirador le insistía en que en otra vida ellos eran pareja y que por ello la amaba mucho:

"Pues que me amaba mucho y que nosotros éramos algo en otra vida y que porque yo lo despreciaba y que yo me iba a morir y no sé qué. Entonces yo decía esto está un poco heavy".