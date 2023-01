Exatlón México: ¿Quién gana la fortaleza hoy 23 de enero de 2023?

Exatlón México está por concluir su sexta temporada y como cada lunes, ya podemos saber quién gana la fortaleza hoy. Cabe mencionar que esta será la última vez que ambos equipos se enfrenten por la villa 360°, ya que desde la próxima semana tanto rojos como azules estarán conviviendo en ella.

La final está cada vez más cerca y los atletas se preparan para llevarse a casa el trofeo de Exatlón México y no solo eso, ganar su pase a la edición All Star 2023 que también comenzará dentro de las próximas semanas. Mientras eso llega, aquí te decimos qué equipo se queda con la Villa 360° de Exatlón.

Exatlón México: ¿Qué pasará hoy lunes 16 de enero?

De acuerdo con el avance mostrado, hoy lunes en Exatlón México se vivirán emociones fuertes, pues no solo habrá nervios y tensión en ambos equipos, sino que "Famosos" siguen pasando por pequeños roces y peleas, ahora de nueva cuenta fueron Valeria y Stephanie quienes discutieron, ya que la jugadora de tochito bandera le hace un comentario a su compañera que no es de su total agrado, pero Solís afirma que no se arrepiente de haberle dicho las cosas.

Por otro lado, Antonio Rosique les recuerda que esta ocasión será la última vez que peleen por la Villa 360° y que dentro de poco ya estarán todos conviviendo dentro de la fortaleza. Sin embargo, también inician los duelos dobles, en los que la competencia estará más fuerte que nunca. Habrá choques, golpes, fuertes caídas, pero tanto "Famosos" como "Contendientes" saben que tienen que hacer lo que sea para permanecer unidos y así llegar a la final de Exatlón México.

Exatlón México. ¿Quién gana la fortaleza hoy 16 de enero de 2023?

Según diversas cuentas de spoilers, son los rojos quienes ganan la fortaleza hoy lunes en Exatlón México. Pese a sus diferencias, el equipo está tratando de dejar todo eso de lado y seguir juntos, sin embargo, se rumora que uno de sus integrantes abandonará la competencia.

Cabe mencionar que esta información no está del todo confirmada y solo queda esperar a ver el capítulo de hoy para saber quién gana la Villa 360°.

Exatlón México. ¿Quién es el eliminado hoy? Filtran a los participantes que llegan a la final

Luego de que el pasado domingo no hubiera eliminado en Exatlón México, aparentemente este lunes se revelaria quién sale de la competencia. De acuerdo con la información filtrada sería Omar Esparza el eliminado del reality.

De llegar a ser verdad dicho spoiler, ya se podría saber quiénes son los participantes que estarán en la final de Exatlón México:

Equipo Azul:

Liliana Hernández

Pato González

Andrés Fierro

Fogel Negrete

Equipo Rojo:

Valeria Payen

Stephanie González

Tzana Carrero

Josué

Exatlón México. ¿Cuándo y dónde ver el programa EN VIVO?

Exatlón México cambió de horario y ahora se transmite de Lunes a Viernes a las 8:30 pm mientras que los domingos de eliminación son a las 8:00 pm por de la señal de Azteca Uno. Puedes ver el programa en vivo en televisión de paga, abierta o desde internet en el sitio web de TV Azteca. Haz clic aquí para ir directamente.