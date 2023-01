Muere Yoon Jeong Hee, icónica actriz surcoreana

SEÚL (Yonhap).- Yoon Jeong Hee, icónica actriz surcoreana, falleció a los 79 años de edad, tras una amplia lucha contra la enfermedad de Alzheimer. La actriz residía en Francia.

Yoon Jeong Hee falleció el jueves pasado en París, según representantes de la industria cinematográfica.

Nacida en 1944 en Busan, alcanzó la fama con su película de debut "Sorrowful Youth" (1967), a la que fue elegida como elenco, a través de una audición, mientras asistía a la Universidad Chosun.

La actriz protagonizó un gran número de películas desde la década de los 60 a los 80, y recibió varios premios. Es mejor conocida por "Mist" (1967), "Longing in Every Heart" (1967), "An Old Potter" (1969) y "A Shaman's Story" (1972).

Tras el filme "Manbubang" (1994), se trasladó a Francia con su familia.

Yoon Jeong Hee en "Poesía"

Yoon Jeong Hee regresó a la gran pantalla, en 2010, para participar en la laureada película de Lee Chang-dong, "Poetry" (Poesía), que cuenta la historia de una mujer sexagenaria que desarrolla un tardío interés en la poesía.

Fue el primer papel de Yoon Jeong Hee en un filme en 16 años, que le valió el premio a la Mejor Actriz en los Premios Cinematográficos de Asia y el Pacífico, una ceremonia de entrega de premios cinematográficos y culturales de Australia, y en los Premios de Cine Daejong, los premios de cine más antiguos de Corea del Sur.

Yoon suspendió prácticamente su carrera como actriz tras el filme.

A Yoon le sobreviven su esposo, Paik Kun Woo -un renombrado pianista surcoreano- y una hija.