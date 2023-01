Pamela Anderson señala de acoso a Tim Allen: ''Tim estaba en el pasillo usando una bata''

Pamela Anderson por años figuró como un símbolo sexual, siendo recordada ampliamente por su participación en "Baywatch (Guardianes de la bahía)", donde lucía un traje de baño rojo. No obstante, el escándalo sexual protagonizado con su exmarido Tommy Lee, el cual es retratado en la serie "Pam & Tommy", la llevó a ser cosificada dentro de la industria del espectáculo.

Pese a lo anterior, y aunque se mantuvo alejada de los fotógrafos, la actriz nunca dejó de trabajar y aceptó su papel como símbolo sexual de la época, haciendo varios cameos para el cine y la televisión, para uno de los cuales formó parte de "Mejorando la casa", una icónica serie familiar de los 90's protagonizada por Tim Allen, sobre quien Pamela Anderson realiza severos señalamientos que han sido retomados por varios medios en línea.

Y es que en su libro de memorias "Love, Pamela", la actriz señala que cuando le tocó interpretar el papel de Lisa en el sitcom de televisión, tuvo un desagradable encuentro con Tim Allen.

"El primer día de filmación, salí de mi camerino y Tim estaba en el pasillo usando una bata. Abrió su bata y se expuso rápidamente, estaba completamente desnudo debajo. Dijo que era justo, porque me había visto desnuda. 'Ahora estamos a mano'. Me reí incómodamente", relata la actriz en el libro, cuyo extracto fue publicado por Variety.

Corría el año de 1991, cuando Pamela Anderson era una joven de 23 años y Tim Allen tenía 37. Se desconoce si este tipo de conductas se replicaron en alguna otra ocasión, o si más bien sirvió de ejemplo para la actriz sobre el nivel de acoso al que se sentía expuesta en los set de televisión tras la filtración de su vídeo sexual con su hoy expareja.

"Pam & Tommy", la vuelta al trauma de Pamela Anderson

Algunos medios como Yahoo News, señalan que Pamenla Anderson no quedó contenta con la serie "Pam & Tommy", que valga recordar no contó con la aprobación de ninguno de los involucrados para su realización, pero que ha sido elogiada por la crítica especializada por retratar la misoginia con la cual los medios de comunicación culparon a la actriz sobre el goce de su sexualidad y la responsabilizaron como si ella hubiera filtrado el vídeo para su exposición, siendo que no fue así.

Para Pamela Anderson el hecho de que los productores de la serie protagonizada por Lily James y Sebastian Stan tomaran lo que para ella significó un trauma para hacer dinero, ha causado un efecto demoledor que la impulsó a lanzar su propia versión sobre su historia para recuperar su voz y la cual llegará de manos de Netflix con el documental "Pamela, a Love Story", a la que se suma su libro de memorias que saldrá a la venta el 31 de enero próximo.

Tim Allen responde a las acusaciones de Pamela Anderson

Como era de esperarse, las memorias de Pamela Anderson será un tema de conversación por sus revelaciones, las cuales ya han tenido un impacto sobre la discusión de la presunta conducta de Tim Allen, quien envió un mensaje escueto a Variety para negar que alguna vez hubiera ocurrido lo narrado en el libro.

"No, eso jamás sucedió. Nunca haría algo así".

Se desconoce si tiene intenciones de presentar una demanda por difamación contra la actriz o si dará una respuesta más amplia sobre lo narrado en las memorias.