Oscar 2023. Del Toro, Cuarón e Iñárritu, los mexicanos nominados; lista completa

LOS ÁNGELES.— La lista de nominaciones de la 95ª edición de los Premios Oscar se ha dado a conocer. En esta ocasión, el actor Riz Ahmed (ganador de un Oscar por la cinta "Sound of Metal") y la actriz Allison Williams, estrella de la película "M3gan", han sido los encargados de dar a conocer a los aspirantes a ganar la preciada estatuilla en las 23 diferentes categorías.

Y aunque la cinta "Todo a la vez en todas partes", de Dan Kwan y Daniel Scheinert, figura como la favorita tras haber recibido once nominaciones; seguida de "Almas en pena en Inisherin", dirigida por Martin McDonagh, y "Sin novedad en el frente", de Edward Bergeren, ambas películas con nueve nominaciones; los trabajos de los mexicanos también aparecen en la lista de los Premios Oscar 2023.

Oscar 2023. Guillermo Del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro Iñárritu, los mexicanos nominados

"Los tres amigos" como también son conocidos los directores mexicanos Guillermo Del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro Iñárritu, una vez más forman parte de la lista de nominados aspirantes a un premio de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

Este año, Guillermo del Toro podría repetir la hazaña realizada en los Globos de Oro 2023, premiación en la que se convirtió en el ganador de la categoría Mejor Película de Animación con su cinta "Pinocho", la cual forma parte del catálogo de Netflix.

Y al igual que en la premiación antes mencionada, Del Toro fue nominada a un premio Oscar en la categoría de Mejor Película de Animación, pero cabe señalar que esta es la primera nominación de Guillermo en esta categoría.

El director originario de Guadalajara, Jalisco, competirá en esta terna con cintas como:"Turning Red" de Domee Shi; "Puss In Boots: The Last Wish" de Joel Crawford; "Marcel the Shell with Shoes On" de Dean Fleischer Camp y "The sea Beast" de Chris Williams.

Por su parte, Alfonso Cuarón volverá a intentar llevarse una estatuilla dorada como lo hizo hace cuatro años cuando su película "Roma".

Este 2023, Cuarón volverá a buscar uno en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción como productor de "Le pupille", historia que cuenta la vida de un grupo de chicas de un internado católico antes de la Navidad, en una época de guerra y escasez.

Recordemos que Alfonso cuenta con los premios de la Academia por Dirección ("Roma" y "Gravedad"); Edición ("Gravedad") y Fotografía ("Roma").

Finalmente, pero no menos importante, Alejandro Iñárritu es otro director mexicano que logró colocarse en la terna de Mejor Fotografía (para Darius Khondji) con la película "Bardo", la cual al igual que la de su colega y amigo Guillermo del Toro, se encuentra disponible en la plataforma de streaming Netflix.

Cabe destacar que "Bardo" fue una cinta que se grabó en distintas partes de la Ciudad de México y está protagonizada por el actor Daniel Gimenez Cacho.

Lista completa de los nominados a los Oscar 2023:

Mejor película

-Sin novedad en el frente

-Avatar: el sentido del agua

-Almas en pena de Inisherin

-Elvis

-Todo a la vez en todas partes

-Los Fabelman

-TAR

-Top Gun: Maverick

-El triángulo de la tristeza

-Ellas hablan

Mejor dirección

-Martin McDonagh por Almas en pena de Inisherin

-Daniel Kwan y Daniel Scheinert por Todo a la vez en todas partes

-Steven Spielberg por Los Fabelman

-Todd Field por Tár

-Ruben Ostlund por El triángulo de la tristeza

Mejor actor

-Austin Butler por Elvis

-Colin Farrell por Almas en pena de Inisherin

-Brendan Fraser por La Ballena

-Paul Mescal por Aftersun

-Bill Nighy por Living

Mejor actriz

-Cate Blanchett por Tár

-Ana de Armas por Blonde

-Andrea Riseborough por To Leslie

-Michelle Williams por Los Fabelmans

-Michelle Yeoh por Todo a la vez en todas partes

Mejor actor de reparto

- Brendan Gleeson por Almas en pena de Inisherin

-Brian Tyree Henry por Causeway

-Judd Hirsch por Los Fabelman

-Barry Keoghan por Almas en pena de Inisherin

-Ke Huy Quan por Todo a la vez en todas partes

Mejor actriz de reparto

-Angela Bassett por Black Panther: Wakanda Forever

-Hong Chau por La Ballena

-Kerry Condon por Almas en pena de Inisherin

-Jamie Lee Curtis por Todo a la vez en todas partes

-Stephanie Hsu por Todo a la vez en todas partes

Mejor guion original

- Almas en Pena de Inisherin

-Todo a la vez en todas partes

-Los Fabelmans

-TAR

-El triangulo de la tristeza

Mejor guion adaptado

-Sin novedad en el frente

-Puñales por la espalda: el misterio

-Living

-Top Gun: Maverick

-Ellas hablan

Mejor película internacional

-Close (Lukas Dhont, Bélgica)

-Sin novedad en el frente (Edward Berger, Alemania)

-Argentina, 1985 (Santiago Mitre, Argentina)

-EO (Jerzy Skolimowski, Polonia)

-The Quiet Girl (Colm Bairéad, Irlanda)

Mejor película documental

- All That Breathes

-All the Beauty and the Bloodshed

-Fire of Love

-A House Made of Splinters

-Navalny

Mejor película de animación

- Pinocho

-?Marcel the Shell with Shoes On

-El gato con botas: el último deseo

-The Sea Beast

-Red

Mejor montaje

-Almas en pena de Inisherin

- Elvis

-Todo a la vez en todas partes

-Tár

-Top Gun: Maverick

Mejor fotografía

-Sin novedad en el frente

-Bardo

-Elvis

-Empire of light

-TAR

Mejor diseño de producción

- Sin novedad en el frente

-Avatar: el sentido del agua

-Babylon

-Elvis

-Los Fabelman

Mejor vestuario

-Babylon

-Black Panther: Wakanda Forever

-Elvis

-Todo a la vez en todas partes

- Mrs. Harris goes to Paris.

Mejor maquillaje y peluquería

- Sin novedad en el frente

-The Batman

-Black Panther: Wakanda Forever

-Elvis

-La ballena

Mejor banda sonora

-Sin novedad en el frente

-Avatar: el sentido del agua

-Babylon

-Almas en pena de Inisherin

-Todo a la vez en todas partes

-Los Fabelmans

Mejor canción original

-Applause de Tell It like a Woman

-Hold My Hand de Top Gun: Maverick

-Lift Me Up de Black Panther: Wakanda Forever

-Naatu Naatu de RRR

-This Is A Life de Todo a la vez en todas partes

Mejor sonido

- Sin novedad en el frente

-Avatar: el sentido del agua

-The Batman

-Elvis

-Top Gun: Maverick

Mejores efectos visuales

- Sin novedad en el frente

-Avatar: el sentido del agua

-The Batman

-Black Panther: Wakanda Forever

-Top Gun: Maverick

Mejor cortometraje de ficción

-An Irish Goodbye

-Ivalu

-Le Pupille

-Night Ride

-The Red Suitcase

Mejor cortometraje de animación

-The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

-The Flying Sailor

-Ice Merchants

-My Year of Dicks

-An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

Mejor cortometraje documental

-The Elephant Whisperers

-Haulout

-How Do You Measure a Year?

-The Martha Mitchell Effect

-Stranger at the Gate

La ceremonia contará con la participación de celebridades como Cate Blanchett, Ana de Armas, Brendan Fraser, Colin Farrell y Austin Butler, quien podría ser la sorpresa de la noche si logra llevarse el Oscar como Mejor Actor por su interpretación en "Elvis".

¿Cuándo serán los premios Oscar 2023?

La 95ª edición de los Oscar se celebrarán en el teatro Dolby de Los Ángeles el próximo 12 de marzo. Este año la gala será presentada por Jimmy Kimmel.

Te puede interesar: Globos de Oro 2023: 'Pinocchio', de Guillermo del Toro, gana como Mejor Película de Animación