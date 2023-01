Clara Chía habría tenido fuerte ''encontronazo'' con amante de Piqué, revelan (VÍDEO)

Gerard Piqué y Clara Chía Marti siguen en medio del ojo del huracán y es que ahora se ha revelado que la joven de 22 años tuvo una fuerte pelea con Julia Puig, la abogada con la que Piqué le fue infiel.

Recordemos que desde que se dio a conocer su separación con Shakira, también salieron a la luz todas las infidelidades que Gerard cometió estando con la colombiana, las cuales incluían no solo a Clara Chía, sino también a su ex Nuria Tomás, la exnovia de Leonardo Di Caprio, Bar Rafaeli, y ahora la joven abogada española. Esto es lo que se sabe.

Shakira con BZRP; Piqué y Clara Chía

Clara Chía Marti tuvo fuerte pelea con Julia Puig, amante de Piqué, revelan

Fue durante el programa Chisme No Like, que Javier Ceriani y Elisa Beristain revelaron que Clara Chía no habría dudado en pelear por Piqué. Esto luego de que se revelara una supuesta infidelidad del futbolista a su actual novia con Julia Puig, una mujer de 20 años que estudia derecho.

De acuerdo con la información revelada en medios españoles, Gerard Piqué y Julia Puig fueron captados en varias ocasiones en un famoso bar de Barcelona, sin embargo, para ese momento el dueño de Kosmos ya mantenía una relación con Clara Chía pero estaban distantes, por lo que los rumores de una separación comenzaron a ser más fuertes.

Ella es Julia Puig, la supuesta amante de Piqué

Tras toda la polémica y después de que se revelara la indentidad y fotos de la supuesta amante de Piqué, Gerard decidió acallar las especulaciones al subir una foto al lado de su novia para demostrar que se encuentran mejor que nunca.

Los conductores del programa afirmaron que Clara Chía Marti fue quien enfrentó personalmente a Julia Puig para pedirle una explicación al respecto sobre la presunta infidelidad con Piqué.

"Mientras estaba con Shakira, Piqué el muy patán se empata con Clara Chía, quien era su empleadita, se comía a ese angelito con su carita arreglada y su pelo seco, pero no solo fueron ellas dos, sino que fueron engañadas al mismo tiempo por Julia, Julia entró en escena hace 3 años", declaró Javier.

Pero eso no es todo, los conductores aseguraron que esto lleva un buen tiempo, por lo que Piqué le era infiel a todas, Shakira, Clara y Julia al mismo tiempo, e incluso señalan que el verso de la colaboración con Bizarrap en el que menciona que vale por 2 de veintidós era una indirecta a ello:

Asimismo, señalaron que Julia conoció al famoso gracias a que era la mejor amiga de la hija del entrenador de Barcelona, la abogada llevaba ya 1 año de relación con Piqué, tras salir esto a la luz Clara tomó cartas en el asunto:

"Clara Chía llamó a la abogada para preguntar si estaba comiendo con su marido, y Julia, se lo negó 3 veces como San Pedro a Jesús. La abogada cuida mucho la relación con Piqué, por eso mintió", externó Javier.

Por otra parte, revelaron que Clara regresó con Piqué con una prueba de embarazo negativa y publicaron una foto a manera de reconciliación.