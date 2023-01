Harry Styles sufre penoso accidente en pleno concierto frente a Jennifer Aniston (VÍDEO)

Harry Styles protagonizó un incómodo momento durante su última actuación en Los Ángeles, pues rompió su pantalón mientras se lucía en el escenario frente a la mirada del público y la de su celebrity crush, Jennifer Aniston, Fue la noche del pasado jueves que el ex One Direction se presentó en California como parte del "Love on Tour".

A través de redes sociales se viralizó el momento en el que a Harry Styles se queda sorprendido al ver lo que sucedió con su vestuario. Aquí los detalles.

Harry Styles sufre accidente en pleno concierto frente a Jennifer Aniston

Todo sucedió mientras cantaba "Music For A Sushi Restaurant", pues Harry Styles comenzó a bailar y decidió hacer un movimiento brusco con la rodilla en el suelo. Esto provocó que se le rompiera el pantalón de la ingle hasta la entre pierna, lo que generó algunos gritos. Tras el incidente, el cantante acudió con su equipo, sin dejar de bailar y disfrutar, y tomó una toalla negra para cubrirse la parte expuesta.

Los fanáticos también bromearon en Twitter sobre la aparente manera en que Styles intentaría captar la atención de la famosa actriz de Friends. Recordemos que en el 2020 se sinceró en un programa de "Ellen DeGeneres" en donde contó que Jennifer Aniston era su amor platónico.

Usuarios reaccionan con memes a Harry Styles cuando rompe su pantalón en concierto

En redes sociales, específicamente en Twitter, usuarios y miles de fanáticos de Harry Styles reaccionaron con graciosos memes al accidente que sufrió el cantante en pleno concierto luego de que se lo rompiera el pantalón. Aquí los mejores.

