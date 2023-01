Kate del Castillo revela traición de Sean Penn tras hablar con ''El Chapo'' Guzmán

Kate del Castillo está en medio de la polémica luego de que de nueva cuenta diera detalles de su reunión con el Chapo Guzmán y además arremetiera fuertemente contra Sean Penn, el reconocido actor de Hollywood.

Fue durante una entrevista con la periodista María Antonieta Collins, que Kate del Castillo habló no solo de su nueva serie "Volver a caer", sino de su encuentro con Joaquín Guzmán Loera, quien actualmente está preso en Estados Unidos y de cómo vivió esa experiencia estando lejos de su familia y sin poder regresar a su país natal.

Kate del Castillo revela que Sean Penn la traicionó para hablar con El Chapo

Durante el encuentro, María Antonieta le preguntó a la actriz de la Reina del Sur si se arrepentía de algo, a lo que ella contestó que no, pues todas las decisiones que ha tomado la han llevado hasta el punto en el que está hoy.

“Lo único que me salva a mí es la verdad, y yo sé quién soy, sé qué mujer soy, sé en dónde la he regado, son decisiones que yo tomé, no me molesta en lo más mínimo de algo que yo decidí hacer y que va a estar en mi vida para siempre”, sentenció.

Sin embargo, respecto a su entrevista con el Chapo Guzmán, Kate del Castillo lamentó que todo se volviera parte de un escándalo mediático, pues no era lo que quería, pero se mantiene firme respecto a las razones por las que lo hizo. Desafortunadamente, de lo que sí se arrepintió fue de haber confiado en personas que no debía.

“Me arrepiento de no haber seguido tal vez mi instinto y de confiar en gente que no debí de haber confiado, pero fuera de eso no me arrepiento de nada”

Por otro lado, aprovechó para arremeter contra el actor Sean Penn, pues aseguró que la traicionó al revelar la reunión publicada en una revista y la llevó con engaños a hablar con dicho narco. Además, afirmó que es una persona deplorable.

“Me traicionó... ya será él que se vaya a dormir tranquilo, porque yo no doy un quinto por esa persona. Me llevó con engaños, se metió a mi cama, o sea, fueron un montón de cosas que dices ‘¡Qué deplorable!’, o sea, una persona deplorable”

Kate del Castillo habla del miedo que tiene de volver a México

Por otro lado, Kate del Castillo comentó que luego de que se diera a conocer su encuentro con el Chapo, las fotos y toda la polémica, tuvo que pasar por varios momentos muy complicados, pues además de tener que irse de México, se quedó preocupada por su familia estaba en el país, pues se sentía responsable de cualquier cosa que les pudiera ocurrir.

“Fue una depuración en mi vida en todos los sentidos y fueron tiempos de mucho miedo, de no saber si vas a sobrevivir a eso, y no nada más metafóricamente hablando, que esa es otra, los ataques en todos los sentidos y a mi familia. Porque yo como quiera, se me resbalan las balas; pero tengo familia, tengo padres que vivían en México, que viven en México. Yo estoy de este lado (Estados Unidos), entonces me sentía muy responsable de todo eso, sobre todo por ellos”, recordó.

Asimismo, la actriz reveló que le da miedo regresar a México pues fue una situación traumática para ella, pero afirma que es y siempre será su hogar y no dejará de visitarlo.

“No te voy a mentir. Cada vez que entro, me pongo nerviosa, porque fueron momentos muy traumáticos para mí. Pero cada vez que vuelvo a México pues ese es mi hogar, es mi país, es de donde soy, y no pienso dejar de ir a México y más trayendo producciones”,

En 2015 fue cuando Kate del Castillo y Sean Penn se reunieron con “El Chapo”, luego de que sostuvieron comunicación a través de mensajería y posteriormente quedó a cargo de realizar la biopic del capo.