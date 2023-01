Natalia Jiménez advierte de un posible fraude con La Quinta Estación

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— A través de sus redes sociales, Natalia Jiménez desmintió un reencuentro con sus excompañeros de La Quinta Estación, grupo con el que inició su carrera en la música y con el que supuestamente se reuniría en España.

Mediante un mensaje en vídeo que compartió en su cuenta oficial de Instagram, la cantante reveló que en los últimos días han circulado varias versiones al respecto, incluso que se estaría intentando vender una gira por su país natal.

La cantante calificó dichos actos como fraudulentos; incluso, aseguró que el nombre de su antiguo grupo está siendo usado de manera ilícita, pues tanto ella como otro de sus colegas son dueños de éste y jamás han dado su autorización para que sea explotado.

“Tenemos evidencia de que se anunció un supuesto reencuentro y que se intenta vender una gira en España con el uso ilícito del nombre de mi grupo”, dijo.

La española reconoció que no es la primera vez que algo así sucede, por lo que pidió a sus fans y a los medios de comunicación que no caigan en este tipo de noticias que no solo son falsas, sino que también incurren en un delito.

“Hago un llamado a los empresarios y medios de comunicación (para) que no se dejen engañar. Estas personas tienen acuerdos y sentencias que no les permiten usar bajo ningún concepto nuestra marca. Ya sucedió con anterioridad que se intenta hacer uso de la misma, habiendo sido el resultado favorable para nosotros”, agregó la cantante.

Recalcó que de ser necesario tomará medidas legales para evitar que alguien salga afectado.