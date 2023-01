CIUDAD DE MÉXICO.— Anna Paula Guerrero, quien ahora muchos reconocen como la nutrióloga de Jorge Salinas, volvió a emitir algunos comentarios, luego de que el actor negara haberle sido infiel a su esposa Elizabeth Álvarez con la joven especialista en nutrición.

Nutrióloga de Jorge Salinas reacciona a declaraciones del actor; menciona que hay un vídeo

El actor Jorge Salinas decidió romper el silencio y enfrentar la polémica, por lo que en un encuentro con reporteros de distintos medios de comunicación negó rotundamente que haya sostenido una relación extramarital con su nutrióloga.

Después de que se filtraran polémicas fotografías en las que aparentemente el galán de telenovelas está besándose con la doctora que le ayudó a bajar de peso, éste afirmó que nunca fue infiel y le es leal a su esposa la actriz Elizabeth Álvarez.

“Soy una persona que ama profundamente a su esposa... y que lamenta todo este tema mediático. Tengo puro respeto a mi familia, respeto a mí y amor por ellos”, inició declarando el histrión, quien fue interceptado por la prensa en la la presentación de “Perdona nuestros pecados”, la nueva telenovela que protagoniza a lado de Erika Buenfil.

Asimismo, Salinas quiso dejar en claro que no ha tenido comunicación con Anna Paula Guerrero desde aquel encuentro que quedó captado y ahora ha generado revuelo.

“Yo no he tenido, ni tengo ni una relación extramarital, la relación que tuve con la doctora es única y exclusivamente profesional desde hace año y medio”, indicó Jorge de 54 años, quien sorprendió con sus declaraciones, pues a raíz del escándalo mediático que produjo su supuesta infidelidad, se especuló que Jorge no ofrecería ninguna entrevista que no fuera a Televisa.

Sin embargo, tras la declaración de Jorge Salinas, Anna Paula Guerrero Castillo brindó una entrevista al programa Venga la Alegría para responder a lo dicho por el actor y externar su descontento hacia él, pues una vez más, ella afirma que hubo coqueteo y también un beso.

La nutrióloga del actor mencionó que espera que la situación se pueda aclarar y para ello considera que sería mejor que se revelará un clip en el que ambos fueron captados juntos.

“Como el señor Jorge Salinas dijo, sería mejor que se revelara el vídeo para poder aclarar la situación... mejor sería que se pudiera aclarar con el vídeo”, señaló la profesional de la salud sobre que las imágenes podrían esclarecer con mayor precisión lo que verdaderamente había pasado entre ellos.

No obstante, Anna Paula coincidió con las declaraciones de Salinas, al indicar que desde que se dio a conocer las fotos "comprometedoras" no se han comunicado.

“Los medios son nuevos para mí, estuve sola para enfrentar esto. No ha habido ningún tipo de comunicación, no hay nada más que una relación médico-paciente”. externó la doctora.

Pero prosiguió mencionando que, si Jorge Salinas negaba lo que había pasado, ella ya no contradeciría esa versión: “No quiero hablar más del tema, si sí si no, si el señor Salinas dice que no, que se quede así”, expreso la joven visiblemente molesta.

Sin embargo, Flor Rubio y el resto de los presentadores de la sección de espectáculos le recordaron que ella había dicho anteriormente que sí había existido un coqueteo y, también hubo un beso.

“Yo soy congruente con lo que digo... siempre me dirijo con la verdad... finalmente él es la figura pública; como él mencionó, él se va a hacer cargo de sus actos y pues y yo también”, mencionó la experta en nutrición.

Por su parte, Horacio Villalobos le mencionó: ‘sí hubo beso, pero prefiere callar’, a lo que la doctora señaló: “Así es, creo que todo esto ha sido muy grande, yo llevaba 8 días dando declaraciones y hasta después salió el señor Jorge Salinas...”.

Finalmente, la nutrióloga del actor aclaró que si bien, Jorge le coqueteó, el beso de la fotografía fue el único que llegaron a darse. Anna Paula también recalcó que a partir de ese momento no han tenido contacto.

“No, no ha habido ningún tipo de comunicación… Sí, yo me estaba despidiendo, y es por eso que desde esa ocasión ya no volvimos a hablar... esto llegó más lejos de lo que yo me imaginé”, concluyó la doctora.

¡En exclusiva para #VLA, la nutrióloga Anna Paula Guerrero desmiente a Jorge Salinas y revela que sí la beso en la boca! uD83DuDE31uD83DuDEA8uD83DuDCFA #YaHueleA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/mVo2r7q1A1 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 26, 2023

Cabe destacar que hasta el momento, Elizabeth Álvarez se ha mostrado hermética y no ha querido hacer ningún comentario, aunque cuando Jorge Salinas fue cuestionado sobre la postura de ella, él inmediatamente le indicó a los reporteros que le preguntó a ella directamente.

