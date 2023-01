“Siete veces adiós” conmueve con su historia musical a Mérida

Más de tres minutos de aplausos, de pie, fue la calificación del público yucateco a la puesta en escena “Siete veces adiós”, que se presenta durante cuatro días en el teatro Armando Manzanero.

Los rostros de Fernanda Castillo y David Chocarro —en su debut teatral en México—, César Enríquez, músicos y equipo técnico, se emocionaron hasta las lágrimas al escuchar una ovación que pocas veces se le puede arrancar al público.

Fue la primera función de una mini temporada (de cuatro días y seis funciones), hecho que casi no se da en provincia, pero que en esta ocasión, la compañía lo ha querido hacer para que la gente tenga oportunidad de disfrutar de una historia de amor y música.

Mérida fue el padrino del arranque de la gira de la obra que dirige Alan Estrada; cualquier cosa que se haya leído de esta puesta en escena antes de verla en vivo es poco, de hecho, es mejor llegar al teatro con el “frasco vacío” para aprovechar al máximo la historia de amor, desamor y reflexión de “El” (David Chocarro) y “Ella” (Fernanda Castillo), una pareja que al cumplir siete años y celebrando cena de aniversario, “Ella” pide a su pareja tiempo para poner en orden sus ideas, sus temores y sopesar si aún vale la pena continuar.

Por su parte, “El” se sorprende con la actitud de la mujer que considera el amor de su vida. Parecería una situación normal, del día a día por la que atraviesan cientos o millones de parejas, pero la desesperación de “El” por salvar su relación lo lleva a proponerle a “Ella” recrear los siete momentos más importantes de su relación, que desencadena situaciones que van de la risa, al drama, a la reflexión, al llanto, y que hacen suyo y cómplice al público, que simplemente se deja llevar por las emociones surgidas, todo esto conducido por “El Amor”, un trabajo más que convincente de César Esquivel al introducir al espectador en los diferentes cuadro de la historia.

“Siete veces adiós” es un musical en el que los protagonistas no cantan, lo hace de manera extraordinaria una banda que tiene el mérito de atrapar con temas originales (no hay ningún cóver ochentero o algo parecido) y hacer más sensible cada cuadro y momento porque “el amor mueve al mundo”.

“Siete veces adiós” es una experiencia que para calificarla y contarla, hay que vivirla, degustarla y permitirse, ¿por qué no?, imaginarse en el escenario.— Santiago Ariel Cortés Pérez