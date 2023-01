Exatlón México All Star 2023: Cuándo empieza y participantes confirmados

Exatlón México All Star 2023 está por iniciar su segunda temporada, y aquí te decimos todo lo que debes saber para no perdértelo por nada del mundo. De acuerdo con información filtrada ya se sabrían los participantes que estarían compitiendo en esta nueva edición así como su fecha de inicio.

Recordemos que la sexta temporada del reality de TV Azteca no fue la mejor en cuanto a rating, pues fueron miles de usuarios los que se quejaron de la producción asegurando que ya no era lo mismo que al principio, por lo que esperan que en esta edición del All Star puedan recuperarse y volver a posicionarse como uno de los programas favoritos de los televidentes mexicanos.

Participantes de Exatlón México All Star 2023.

¿Cuándo empieza Exatlón All Star 2023?

La final de Exatlón México en su sexta edición se llevará a cabo el domingo 5 de febrero, por lo que el lunes 6 de febrero a las 8:30 pm, dará inicio la segunda temporada de Exatlón México All Star. El primer duelo de eliminación será transmitido en vivo el 12 de febrero a las 8:00 pm.

¡Estamos a punto de descubrir a los atletas que serán parte de Exatlón All Star!



Acompáñanos este domingo, a las 4:55 p.m. por Azteca UNO.

Exatlón México All Star 2023: Participantes confirmados

A continuación te dejamos la lista completa de los participantes del equipo rojo que estarían compitiendo en Exatlón México All Star 2023:

Hombres

Heliud Pulido - Campeón de la tercera temporada de Exatlón México.

- Campeón de la tercera temporada de Exatlón México. Lino Muñóz - Participante de la temporada 2 de Exatlón México, ganó su pase al derrotar a Parejita López.

Josué Menéndez- Participante rojo de la temporada 6 de Exatlón México.

Pato Araujo - Futbolista de la cuarta temporada de Exatlón México.

- Futbolista de la cuarta temporada de Exatlón México. Antonio González - Participante de la quinta temporada de Exatlón México.

Heber Gallegos - Atleta de la tercera temporada de Exatlón.

Mujeres

Tzana Carrasco - Participante rojo de la temporada 6 de Exatlón México.

- Participante rojo de la temporada 6 de Exatlón México. Mati Álvarez - 3 veces campeona de Exatlón.

- 3 veces campeona de Exatlón. Nataly Gutiérrez- Atleta de la quinta temporada de Exatlón, llamada Guardianes vs Conquistadores.

Paulina Martínez - Atleta de la quinta temporada de Exatlón, llamada Guardianes vs Conquistadores.

Melissa Ramos - Atleta de la tercera edición de Exatlón

Jazmín Hernández - Semifinalista de la tercera temporada y atleta destacada de la temporada 4, llamada Titanes vs Héroes

Participantes confirmados del equipo azul en Exatlón México All Star 2023:

La realidad es que aún falta que se confirmen qué atletas estarán dentro del equipo azul de Exatlón México All Star 2023, sin embargo, nombres como Evelyn Guijarro, Macky González, Marisol Cortés, Javi Márquez, Keno Martell, Koke Guerrero, Dan Noyola, entre otros, ya comienzan a rumorarse fuertemente.

Será hoy domingo 29 de enero cuando Antonio Rosique, la máxima autoridad del Exatlón, confirme a todos los participantes del All Star 2023.

Exatlón México All Star 2023: Cuándo y a qué hora verlo EN VIVO

Exatlón México All Star se transmitirá de Lunes a Viernes en vivo a las 8:30 pm (tiempo del centro de México), mientras que los domingos de eliminación iniciará a partir de las 8:00 pm a través de TV Azteca así como del sitio web.