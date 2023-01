Galilea Montijo vive incómodo momento en pleno programa; la llaman ''argüendera'' (VÍDEO)

Galilea Montijo y Daniela Magún vivieron un incómodo momento en pleno programa y es que en la última emisión de "Netas divinas" hablaron sobre cómo sobrellevan las discusiones en pareja y luego de que la conductora de "Hoy" diera su punto de vista, la integrante de Kabah le dio una respuesta que sorprendió a sus demás compañeras, lo cual provocó un ambiente tenso y de nervios dentro de la transmisión. Esto sucedió.

Daniela Magún llama ''argüendera'' a Galilea Montijo en pleno programa

Durante la conversación sobre las peleas en pareja, las conductoras de "Netas divinas" y el invitado, el actor Mark Tacher, hablaron sobre lo complicado que es a veces mantener la calma a la hora de las discusiones y ver la manera de arreglarse en ese momento.

Galilea Montijo comentó que cuando se trata de un asunto así, prefiere terminar las discusiones y no dejarlas para otro momento, y para ella es peor sentir que la ignoran, pues incluso reveló que siente culpa si no termina las discusiones por completo, ya sea de buena o mala manera.

Ante dicho comentario, fue Daniela Magún, conductora y cantante de Kabah, quien le respondió si eso no sería ser un poco más argüendera, lo que provocó un ambiente tenso y de sorpresa dentro del programa.

“Me siento culpable si no terminamos la discusión”, confesó Montijo... “¿Pues qué no es eso más argüendera?” respondió Daniela Magún

Asimismo, Montijo pidió la opinión de los demás panelistas; Tacher opinó que él sí se da la media vuelta y se va; Paola Rojas también opinó lo mismo, que ella es de las que se va cuando hay una discusión.

“Dice que eso es más argüendera que ‘culpígena’, no, puedo quedar muy mal, no me puedo dormir", dijo Montijo.

Sin embargo, Daniela Magún reveló que el seguir con la discusión en lugar de "ignorar" puede ser mucho peor, pues provoca más desgaste, cansancio y hace que las cosas suban de tono cuando pueden evitarse.

"Pero entonces, si sigues peleando y estás cansada se ponen las cosas peor”, agregó.

Mientras que, Natalia Téllez confesó que, cuando su pareja le da la espalda, ella puede seguir discutiendo. Por otro lado, Paola Rojas admitió que a ella no le gusta que la ignoren. “Yo lo hago, pero no me gusta que me lo hagan”, confesó.

Asimismo, Galilea reiteró que cuando la otra persona se da la vuelta y no sigue discutiendo, a ella le afecta mucho y le detona culpa: “