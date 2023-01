¿Mauricio Ochmann y su novia terminaron? Señalan a Aislinn Derbez como ''culpable''

Mauricio Ochmann y su novia Paulina Burrola se han consolidado como una de las parejas más populares en la actualidad y es que luego de su polémica separación con Aislinn Derbez, el actor se ha dejado ver completamente enamorado de la modelo originaria de Sonora.

Sin embargo, ahora ha salido a la luz que la pareja está pasando por una fuerte crisis que los estaría llevando a reconsiderar su relación, pues se dice que habría una tercera en discordia y sería nada más y nada menos que su ex, la hija de Eugenio Derbez, Aislinn. Esto es lo que se sabe hasta ahora.

Mauricio Ochmann y su novia en crisis; ¿Aislinn Derbez es culpable?

De acuerdo con una fuente cercana a la pareja, Mauricio Ochmann y Paulina Burrola, no están en el mejor momento de su relación y es que la novia del actor de "Reviviendo la Navidad" habría sentido celos de Aislinn Derbez, su exesposa y madre de su hija Khailani.

Según el amigo de ambos famosos, aunque se encuentran muy enamorados, desde hace unos meses están atravesando un "bache" en la relación. El primer motivo o causante de esto fue el viaje que hicieron Ailsinn Derbez y Mauricio Ochmann con su hija a Disney el pasado mes de octubre, pues Paulina Burrola no los acompañó y ambos compartieron fotos de su experiencia y de la "familia feliz" que son.

Y es que aunque ambos han demostrado lo bien que se llevan tras su divorcio y que su única prioridad es que Khailani esté bien, a la novia de Mauricio Ochmann no le hizo nada de gracia este viaje ya que se sintió desplazada. La fuente confirmó que en realidad tanto él como Aislinn Derbez iban en su papel de papás y nada pasó, pero eso no fue del agrado de su nueva pareja.

“Fueron solo en su papel de papás, pero la verdad eso causó problemas en la relación de Mauricio y Paulina... aunque Pau diga que no le importó y que siempre le da su espacio como papá, esta vez sí le incomodó, porque se sintió desplazada”.

Asimismo, reveló que Paulina Burrola no estaba cómoda con que Aislinn Derbez fuera a ese viaje y mucho menos que fueran los amigos que ambos tenían en común cuando eran pareja, por lo que sintió celos y ahorita están pasando por una fuerte crisis en su relación.

“Pau lo entiende, pero decía que por qué tenía que ir Aislinn a ese viaje, que ni era una fecha importante como papás para que estuvieran juntos; además él consiguió el patrocinio del parque para que no pagara las cosas y se fueron como la familia feliz; tampoco le gustó que se fueron con amigos de ella al viaje”.

El amigo, quien dio una entrevista para una conocida revista de espectáculos, también comentó que aunque Mauricio le explicó a su novia que iban en plan familiar y que él y Aislinn tienen una buena relación por su hija, ella no se quedó tranquila, y su manera de expresar su "enojo" fue comentando todas las fotos y publicaciones que ambos hacían en redes sociales.

“Le explicó que el viaje lo hacían en su papel de papás... Aislinn y él se llevan increíble y que era para tener un buen recuerdo en familia... no dejó ver en redes sociales sus celos ni su enojo pero sí comentó las fotos que subieron a Instagram”.

Las cosas se complicaron un poco más luego de que en los comentarios de dichas fotos, la gente y los fans que siguieron a Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann como pareja durante tantos años les pedían que regresen, además de que resaltaban lo bien que se veían como familia y lo felices que se mostraban juntos. Paulina Burrola se sintió dolida, pues además de que medios de comunicación retomaron el "chisme", nunca mencionaron que el actor tenía una relación con la modelo y también era feliz.

“Le dolió, y más porque muchos comentarios en las publicaciones que hicieron de su viaje se referían a Mauricio y Aislinn como una familia feliz, cuando ya no están juntos... nunca se mencionó que él tiene una relación con ella y son felices”.

Mauricio Ochmann no quiere hijos con su novia; Paulina Burrola insiste

Cabe mencionar que Aislinn Derbez no sería el único tema que está afectando la relación de Mauricio Ochmann y su novia, pues aparentemente hay algo más. De acuerdo con lo que comentó la fuente cercana a la revista, Paulina Burrola tiene el sueño de convertirse en madre, sin embargo, el actor no está tan convencido de querer se padre por tercera vez, por lo que ha buscado todas las formas posibles para darle la vuelta al tema y siempre pone de excusa que tiene mucho trabajo.

“Hace unos meses Paulina volvió a tocar el tema de que cómo veía la opción de intentar quedar embarazada, y mi amigo Mau siguió dándole la vuelta al tema, cosa que a ella ya no le gustó tanto”.

El amigo de Mauricio Ochmann comentó que la modelo sigue aferrada con embarazarse y como no ha logrado convencerlo, estas últimas semanas ha estado muy triste, sin embargo, el actor quiso sorprenderla en su cumpleaños y celebrarla en grande para demostrarle que sí la quiere.

“Como ella estaba triste porque sigue sin convencerlo de ser papás pronto, él la festejó en grande y lo compartió en redes para queviera que sí estaban las cosas bien, lo único que no coinciden es en el tema de ser papás."

Incluso reveló que antes de las vacaciones de diciembre, ambos se fueron de viaje solos a San Carlos, Sonora, para poder estar juntos e intentar calmar un poco esta crisis en la relación. Sin embargo, ella siguió insistiendo en el tema de la maternidad pero él le dijo que después de las celebraciones navideñas y de Año Nuevo hablarían de ese tema, pues ese viaje era para que disfrutaran los dos.

"ella siguió insistiendo en el tema de la maternidad,pero quedaron que después de todo este fin de año de mucho trabajo, se sentarán a platicar para ver qué pasarán en ese tema. Que el viaje era para romancear”.

Ante la pregunta sobre si Mauricio Ochmann podría dejar a su novia para que realice su sueño de ser madre, la fuente expresó que sí podría suceder, pues él ya no se engancha con ese tipo de cosas y por mucho que la ame no quiere impedir que cumpla esa meta aunque no sea con él.