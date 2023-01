Clara Chía habría sido hospitalizada de emergencia; novia de Piqué tendría fuerte padecimiento

Clara Chía Martí, novia de Piqué, estaría pasando por su peor momento desde que se dio a conocer la relación entre Gerard y la joven de 22 años.

De acuerdo con el programa español "Las Mamarazzis" reportaron que Clara Chía fue hospitalizada en Barcelona luego de que tuviera un fuerte problema de salud. Además, luego de la ola de críticas que ha recibido tras la canción de Shakira y BZRP también se han revelado detalles de la relación que tiene ella con los hijos de Piqué, la cual no sería la mejor. Esto es lo que se sabe.

Clara Chía fue hospitalizada de emergencia en Barcelona

Las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, conocidas en España como las Mamarazzis dieron a conocer la exclusiva de que Clara Chía Marti fue hospitalizada en Barcelona debido a un fuerte ataque de ansiedad. Las presentadoras revelaron que la novia de Piqué no se encuentra nada bien de salud y es que aparentemente toda la presión mediática, el acoso de la prensa, las fuertes críticas en redes sociales y todo el odio que está recibiendo, le están pasando factura.

De acuerdo con Las Mamarazis, Piqué y Clara Chía salieron de viaje el fin de semana para que ella se recuperara y estuviera un poco más tranquila lejos de la prensa y medios. Aparentemente la pareja había acordado asistir a un concierto, sin embargo, no acudieron, pues al parecer quisieron evitar todo el escándalo que tuvieron cuando se revelaron las primeras fotos de ellos en un concierto de Dani Martín.

Clara y Gerard, siendo filmados juntos, en el coche de él. Qué difícil situación para Clara tener que estar siendo observada todo el tiempo por las cámaras de los paparazzis, y ahora que sabemos de sus ataques de ansiedad, mucho más pic.twitter.com/vVVI4bZf9l — ? CUENTA FAN ? Clara Chia y Gerard Piqué ? (@ClaGerFans) January 30, 2023

Hijos de Piqué no tendrían buena relación con Clara Chía Marti

Según medios internacionales la relación entre Clara Chía y los hijos de Piqué y Shakira no es del todo buena. Sasha, el hijo más chico del futbolista y la cantante, no soportaría a la joven de 22 años e incluso afirmaron que no quiere hablar con ella ni verla, pues estaría aún afectado por la separación de sus padres.

"No soporta a esta chica y trata de evadirla en todo momento", afirmó la prensa española

Sin embargo, Milan, el mayor, es un tanto más tolerante y no le gusta tomar partido, por lo que simplemente convive con la mujer que ahora su padre tiene como pareja.

Cabe mencionar que desde que se dio a conocer el acuerdo por la custodia de los hijos de Shakira y Piqué, se reveló que la intérprete de "Monotonía" habría puesto como condición que Milan y Sasha no convivieran con Clara Chía Marti en ningún momento, sin embargo, esta información no está del todo confirmada.