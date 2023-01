Nutrióloga de Jorge Salinas arremete en su contra: '¿Qué haría con alguien de edad avanzada?'

Luego de que Jorge Salinas fuera acusado de infiel gracias a unas fotos con su "nutrióloga", la doctora Anna Paula Guerrero, el actor negó tales juicios en su contra y reveló que ama profundamente a su esposa, Elizabeth Álvarez y que sería incapaz de hacerle algo así.

Además, ante los rumores de que la actriz lo habría corrido de su casa, Jorge Salinas comentó que seguían viviendo juntos y que no había hablado del tema porque quería esperar a estar en rueda de prensa, pues él no tiene nada de que esconder y no quiere seguir con dicho escándalo por respeto a su esposa.

Jorge Salinas y su nutrióloga.

Ahora, ha sido la nutrióloga de Jorge Salinas quien arremetió en contra del actor, pues afirma que nunca podría estar como él y dio a entender que ya está harta de todo el acoso y críticas que está recibiendo. Sin embargo, se reveló que Anna Paula habría sido despedida por todo el escándalo de infidelidad y ahora está buscando trabajo. Aquí los detalles.

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez.

¿Qué dijo Jorge Salinas tras "infidelidad" con su nutrióloga?

Durante la rueda de prensa de su nueva novela "Perdona nuestros pecados", Jorge Salinas no pudo evitar ser cuestionado sobre su "nutrióloga" y las fotos en las que aparece besándola y dándole un regalo. El actor fue fuertemente criticado por serle infiel a Elizabeth Álvarez, sin embargo, él negó todas las acusaciones y dejó claro que nunca ha tenido ninguna relación fuera de su matrimonio y que con la doctora Anna Paula, únicamente era un trato de "médico - paciente".

“Yo no he tenido, ni tengo ni una relación extramarital, la relación que tuve con la doctora es única y exclusivamente profesional desde hace año y medio... Soy una persona que ama profundamente a su esposa..."

Nutrióloga de Jorge Salinas arremete contra el actor

Tras las declaraciones de Jorge Salinas, aparentemente la nutrióloga estuvo de acuerdo y comentó que todo lo que había dicho había sido atinado. Sin embargo, hubo varias incongruencias en sus respuestas, pues aunque primero dijo que si la besó en la boca, después quiso negarlo y se mostró un tanto nerviosa.

Ante esto, internautas la tacharon de falsa y aprovechada, además de que seguramente "solo quería sus cinco minutos de fama". y aunque Jorge Salinas pidió que no se tocara más este tema, de nueva cuenta fue la doctora Anna Paula Guerrero, quien utilizó sus redes sociales para arremeter contra el actor.

A través de su cuenta de Instagram, reveló que le daba mucha lástima todo el escándalo y morbo que se había hecho por unas "fotos sacadas de contexto".

“Di como 15 entrevistas, hoy me da risa y lástima que el morbo de una fotografía sacada de contexto les haya importado más a los medios que otras cosas de las que pude haber opinado”, escribió en un inicio.

Jorge Salinas y su nutrióloga.

La "nutrióloga" de Jorge Salinas sostiene que ella siempre dijo la verdad respecto a su relación con el actor y afirmó que actualmente está soltera y no le interesa tener novio, además de que tachó al esposo de Elizabeth Álvarez como un hombre de "edad avanzada", por lo que no podría estar con él.

“En este momento de mi vida no estoy interesada en una relación. Si a los jóvenes no les tengo paciencia, ¿yo qué haría con un hombre de edad avanzada, compromisos y descendencia?”, sentenció.

Asimismo, argumentó que el día de las fotos con Jorge Salinas estaban afuera de Televisa y ella solo fue a dejarle los medicamentos, así como lo hace con todos sus pacientes.

“Yo solo iba a entregar el medicamento, como se lo he entregado a cientos de personas en mis tiempos libres, así garantizaba su seguridad", expuso.

Jorge Salinas y su nutrióloga.

¿Anna Paula, nutrióloga de Jorge Salinas, se quedó sin trabajo?

Tras toda la polémica que hubo sobre la presunta infidelidad de Jorge Salinas con su "nutrióloga", la doctora Anna Paula reveló en una de las entrevistas, que gracias a eso ahora tenía más trabajo y que eso era lo único rescatable de la situación, pues estaba saturada y a ella nada la hace más feliz que su trabajo y atender a sus pacientes.

Sin embargo, tal parece que esto no sería verdad, pues de acuerdo a una famosa revista de espectáculos, la "nutrióloga" de Jorge Salinas habría sido despedida y ahora estaría buscando trabajo en clínicas nutricionales y centros fitness.

Cabe mencionar que ella misma comentó que no es nutrióloga de profesión y que únicamente es médico general con un diplomado relacionado a esta área. En su reciente post de Instagram, Anna compartió el número de teléfono en el que puede ser contactada. “Ver a mis pacientes mejor cada día en su salud física es mi interés, sin rencores”, apuntó