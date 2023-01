Los Jonas Brothers ya tienen su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

LOS ÁNGELES.— Los Jonas Brothers recibieron una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood y anunciaron que su sexto álbum de estudio saldrá al mercado el 5 de mayo próximo.

“Estamos honrados de estar aquí. (La estrella) es un testimonio de todo el amor y el apoyo de nuestros fans, nuestros amigos y nuestra familia, que han estado junto a nosotros en cada paso que hemos dado”, aseguró Kevin Jonas minutos antes de descubrir la placa.

El vocalista de OneRepublic, Ryan Tedder, y el cantante Jon Bellion acompañaron a Nick, Joe y Kevin en la ceremonia en la que ambos destacaron el talento y la bondad de los hermanos hacia sus seguidores.

También estuvieron presentes las esposas de los homenajeados: la empresaria Danielle Jonas y las actrices Priyanka Chopra y Sophie Turner, quienes brillaron en los discursos de agradecimiento de los tres integrantes de la agrupación de pop con 18 años de trayectoria.

“Danielle, mi hermosa esposa, te amo muchísimo”, apuntó Kevin, quien le dedicó el reconocimiento a sus hijas, Alena y Valentina, sus “estrellas más grandes”.

Joe, quien calificó su paso por la industria como “un camino salvaje”, agradeció a Turner por ser su “mayor inspiración”, a sus padres por ser sus “animadores incondicionales” y a sus hermanos por permitirle seguir dedicándose a su pasión más grande, la música.

Nick hizo lo propio y durante toda la ceremonia no dejó de recibir apoyo de Chopra, quien acudió con su bebé en brazos.

“Eres la calma y la locura, amo ser padre a tu lado”, le dijo el cantante.

En los últimos minutos en que permanecieron en el estrado, Nick reveló que lanzarán su próximo disco el 5 de mayo y que este año comenzarán una gira (sin especificar mundial o local), lo que desató la emoción de los fans asistentes.

Los Jonas Brothers: su trayectoria

Los Jonas Brothers comenzaron su carrera en 2005, con el disco “It’s About Time”, un trabajo que tuvo poca repercusión en el medio. Dos años más tarde presentaron el álbum “Jonas Brothers”, del que surgieron éxitos como “Year 3000” y “S.O.S.”, que los catapultaron a la fama internacional.

En 2008 se convirtieron en estrellas de Disney tras participar en la película “Camp Rock” y después de varios discos y conciertos alrededor del mundo anunciaron su separación en 2013, para regresar a la escena en 2021 con el tema “Leave Before You Love Me” con Marshmello. En 2019, los hermanos lanzaron “Sucker” como parte del disco “Happiness Begins” y su anterior sencillo fue “Leave Before You Love Me“, junto a Marshmello, en 2021.