''Pepillo'' Origel revela que tiene problemas cardiacos; este es su estado de salud

Hace unos días, Pepillo Origel encendió las alarmas luego de publicar una foto en la que aparecía conectado a unos cables en el pecho que medían su ritmo cardiaco. El presentador de 68 años comentó en ese momento que tenía problemas de salud, específicamente del corazón y tuvieron que hacerle unos estudios de urgencias.

Ahora, a través de una entevista, Juan José Origel reveló que continúa grave de salud y que tendrá que ser operado de emergencia en los próximos días y tendrán que colocarle un marcapasos. Esto fue lo que dijo.

¿Qué tiene Pepillo Origel y cuál es su estado de salud?

Fue una famosa revista quien dio la exclusiva sobre las declaraciones de Pepillo Origel y su estado de salud. El conductor de Televisa comentó que todo comenzó hace unas semanas, tenía mareos constantes y uno de sus cuñados, que es doctor, le dijo que tendría que hacerse unos estudios.

"Hace unas semanas empecé a sentir mareos, fui a León y le comenté a mi cuñado que es médico. Yo no le quise dar importancia, pero él de inmediato me mandó a hacer estudios. No salí bien en un electrocardiograma y me mandaron con el cardiólogo".

Luego de que no saliera bien de dichos estudios, Juan José Origel tuvo que ser conectado a un aparato especial para que midiera su ritmo cardiaco por 24 horas. Después de esto, los especialistas diagnosticaron que sus latidos eran muy lentos y lo mejor era ponerle un marcapasos.

"Estuve conectado 24 horas a un Monitor Holter que es una máquina que registra los ritmos cardíacos en forma continua... descubrieron que mi corazón late muy lento y ahora me tendrán que colocar un marcapasos".

¿Cómo se encuentra Pepillo Origel? Revela fecha de su operación

Ante esta noticia, Pepillo Origel comentó que estaba un poco sacado de onda pues quería evitar que le pusieran un marcapasos, sin embargo, se encuentra tranquilo y revela que confía en Dios.

"Me sorprendió y me sacó de onda, yo le había pedido a Dios que no fuera necesario el marcapasos, pero estoy tranquilo y confiado en que esto no pasará a mayores".

Asimismo, aunque reveló que tiene que regresar a grabar su programa, primero es su salud y será operado el próximo 4 de febrero en León Guanajuato y dos días después sería dado de alta si todo sale bien.

"Mientras más pasa el tiempo pues sube el riesgo de que aumenten los mareos y me pueda desmayar. Afortunadamente los doctores dicen que mi caso no es de urgencia, pero lo haré este 4 de febrero, el 6 de febrero me dan de alta y el 8 de febrero regresó para grabar el siguiente programa”.

Pepillo Origel comentó que su familia le ha dado mucho apoyo y tanto su cuñado como los demás doctores le han pedido que mantenga la calma y que no se asusten. El presentador también reveló que su mamá tenía un marcapasos y hace 18 años murió de un infarto.