¿Gabriel Soto y Sara Corrales ya son novios? Irina Baeva se niega a devolver anillo de compromiso

Irina Baeva y Gabriel Soto continúan dando de qué hablar y pese a que ninguno ha confirmado si terminaron, ya son varios los medios nacionales que aseguran que ya no están juntos y que incluso hay más de una problemática entre ellos, pues no solo no pueden decir que ya no son pareja por temas de contrato con Televisa, sino que el anillo de compromiso que le dio el actor estaría en una disputa.

Además de los rumores de ruptura entre ambos, las especulaciones sobre que Gabriel Soto ya tiene una relación con Sara Corrales también van tomando más fuerza. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

Gabriel Soto quiere el anillo de compromiso pero Irina Baeva se niega a dárselo

Desde hace unos días se comenzó a rumorar que Irina Baeva no ha querido dejar de utilizar el anillo de compromiso que recibió hace dos años y, no sólo eso, sino que aseguran que el actor le ha solicitado que le devuelva la joya.

Hace unos días Irina compartió una historia en su cuenta de Instagram, donde se puede ver a la actriz rusa promocionando la marca de un café, mientras bebe de un vaso desechable, pero eso no fue lo que más llamó la atención, sino el hecho de que sostenía la bebida con la mano en que porta la argolla, por lo que internautas revelaron que evidente que buscaba evidenciar que aún está comprometida.

Además una supuesta fuente confiable reveló a "Venga La Alegría" que ha expresado que Irina y Gabriel ya no están juntos y que, en cambio, aunque Gabriel Soto quiere que le devuelva el anillo, la actriz rusa se ha negado a hacerlo porque busca recuperarlo.

De hecho, aseguran que Irina Baeva habló con Soto para que el comunicado que, supuestamente, están por lanzar para dar a conocer de forma oficial su ruptura todavía no se publique.

Gabriel Soto y Sara Corrales ya habrían iniciado una relación

Gabriel Soto y Sara Corrales están actuando juntos en "Mi camino es amarte", en donde supuestamente son pareja, y los que ven el melodrama aseguran que la química entre ellos es innegable; en el reciente cumpleaños de la actriz colombiana Soto estuvo presente, la producción le organizó a la actriz un pastel y le cantaron las mañanitas y, claro, el abrazo del exintegrante de Cairo no pudo faltar.

Hasta el momento ni Gabriel ni Sara han confirmado que haya algo más que una amistad etre ellos, lo único cierto es que han sido captados disfrutando de momentos fuera de grabaciones, como un baile que tuvieron mientras se protegían de la lluvia.

Corrales compartió una serie de fotos de una escapada que se dio en su cumpleaños para conectarse con la naturaleza y en las instantáneas, la actriz de 37 años presume de su ejercitada figura, sin embargo, entre las felicitaciones se leía un comentario de un cibernauta que aseguraba que había una relación amorosa y pasional entre ella y Gabriel Soto; la actriz le dio "me gusta" y horas después borró el comentario.

¿Por qué terminaron Gabriel Soto e Irina Baeva?

Los rumores de que Irina y Gabriel ya no están juntos, luego de sostener una relación de más de seis años, comenzaron en noviembre de 2022, cuando la actriz de 30 años viajó a Estados Unidos por cuestiones de trabajo. En ese momento, el primer rumor señalaba que Baeva estaba saliendo con otra persona, pues algunos medios aseguraron que fue vista a lado de Britt George, quien se convirtió en el maestro de actuación de la protagonista de telenovelas durante su estancia en el país vecino.

En esa época la pareja salió a desmentir los entredichos y, luego de unas semanas, a inicios de diciembre, se dejó ver muy cariñosa compartiendo un fin de semana en Miami, mientras tomaban el Sol; en las fotografías podía apreciarse como tanto una como el otro se colocaban bronceador mientras disfrutaban de una charla.

Pese a que las imágenes demostraban muestras de afecto, algunos medios comenzaron a especular que Baeva y Soto no se animaban a hablar públicamente de su ruptura, debido a que todavía tenían muchos contratos en puerta como pareja.

Gabriel e Irina habían anunciado que se casarían, pero la fecha de matrimonio se pospuso en más de una ocasión, por el Covid, por la guerra y ahora, tras meses de una notoria lejanía entre ellos, aparentemente su relación ya habría llegado a su fin.