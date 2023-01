Kim Namjoon, RM de BTS: ¿Qué le dijo a un monje y por qué este le ''traicionó''?

Contrario a otras ocasiones, Kim Namjoon -mejor conocido como RM de BTS- no tardó en responder al artículo que medios surcoreanos publicaron sobre su reciente visita al Templo Hwaeomsa en el Monte Jirisan, la sede del distrito 19 de la Orden Jogye, donde experimentó la cultura budista tradicional de mil años.



De acuerdo con información de BBS News, RM visitó el Templo Hwaeomsa con el productor musical Kang San durante dos días desde el 29 de diciembre pasado, para recorrer las reliquias budistas y los bienes culturales en los terrenos del templo. También conversó con el monje principal Deokmun.



Como se sabe, Kim Namjoon disfruta de las expresiones artísticas y culturales, es por eso que no dudó en escuchar la historia de Yi Chungmugong relacionada con las montañas y la topografía alrededor del Monte Jiri y el río Seomjin de Woo Gyeon.

¿Qué le dijo Kim Namjoon, RM, al monje del templo?

Según la información divulgada al parecer por el propio templo, RM también tuvo una conversación íntima con el monje Deokmun, director del Templo Hwaeomsa y presidente de BBS Budista Broadcasting, reconociendo primero que el recinto era uno de los lugares que quería visitar desde hace tiempo, pero que había llegado demasiado tarde.

Al parecer, esta reflexión también llevó a Kim Namjoon a sincerarse sobre sus pensamientos por su próximo alistamiento al servicio militar, algo que externó al monje.

Imagen difundida por BBS News



El Venerable Deokmoon le dijo a RM: “El tiempo de un año y medio (que dura el servicio militar en Corea del Sur) a partir de (que cumplas) los 80 (años) será un tiempo precioso para mirar hacia atrás por un momento”.

Kim Namjoon le habría dado las gracias por esa reflexión.



El monje Deokmoon también le habría pedido que BTS no se olvide de donar activamente, para dar un mensaje de misericordia y amor a los millones de corazones que mueven alrededor del mundo. No obstante, el medio citado recordó que BTS y especialmente Kim Namjoon (RM) ha donado 500 bolsas cada año a Good World Charity Bank, una organización de ayuda para niños encabezada por Ven.



Good World Charity Bank es una organización humanitaria que apoya y ayuda el derecho a la educación de los niños pobres. Opera tres jardines de infancia en el pueblo basurero de San Padro en Filipinas.





¿Por qué ARMY considera que el monje traicionó a Kim Namjoon?

Si bien al principio el artículo fue bien recibido, más tarde Kim Namjoon desató la "furia" de ARMY al destacar que se trató de un evento que debía ser "cerrado" entre las partes involucradas y que no esperaba un artículo relacionado con su visita.

También afirmó que ya no visitaría nuevamente ese templo y concluyó diciendo que: "discreción debe ser discreción", ya que él mismo no había compartico detalles de su visita en redes sociales. Captura de pantalla del Instagram de Kim Namjoon

Y es que, como se sabe, los integrantes de BTS suelen ser respetuosos con sus contratos, los cuales mantienen también bajo estricto orden sus actividades individuales y personales. Ejemplo de ello es la visita de Kim Taehyung, mejor conocido como V de BTS a la Península de Yucatán en diciembre pasado, como parte de un programa de variedades.

V no compartió imágenes de su visita, sino varias semanas después del hecho, sin revelar las razones por las que estuvo en la entidad. De la misma manera, RM no comparte detalles de los museos que visita, sino hasta varias semanas después del hecho a fin también de no convocar a grandes multitudes y por razones de seguridad.

Se dice, aunque no está verificado, que el monje habría vendido como exclusiva la visita de Kim Namjoon al templo, razón por la que el rapero habría presentado su enojo y habría decidido no regresar al templo, al cual en otras ocasiones ha hecho donaciones.