Gerard Piqué y Clara Chia Marti siguen en medio de la polémica y es que luego de que se revelara que el futbolista le fue infiel a Shakira con la joven de 23 años, los medios y la prensa internacional no han dejado de seguir cada paso que dan.

Cabe mencionar que desde un principio se reveló que Clara Chia Marti era una joven adinerada de Barcelona y que su familia era poderosa, pues su padre era un abogado muy reconocido en el país, sin embargo, ahora ha salido a la luz parte del pasado de la novia de Piqué y además, una supuesta hermana que mantiene oculta por un grave motivo. Aquí los detalles.

Clara Chia Marti, novia de Piqué, tiene un pasado oscuro; revelan por qué oculta a su hermana

De acuerdo con el programa, Chisme No Like, Clara Chia Marti, novia de Gerad Piqué, no es hija única como se había dado a conocer, pues tiene una hermana llamada Johana a la que mantienen oculta tanto ella como su familia por importante razón.

“Ocultaba a su hermanita menor… Su hermanita se llama Johana Chía tiene sus redes sociales y muchas veces allí se manifiesta, habla y dice cosas”, explicó

Al parecer Johana cada vez que puede contradice a su hermana y a la familia en todo lo relacionado a su buena posición social y económica, pues aparentemete quiere desmentir todos los rumores que hay respecto a su "origen" y las mentiras sobre que son de la clase alta de España.

Revelan detalles del oscuro pasado de Clara Chia Marti, novia de Piqué

Por otro lado, Javier Ceriani también reveló que la familia de la novia de Gerard Piqué no siempre contó con los ingresos que se ha dicho e incluso mencionó que pasaron por una fuerte crisis financiera.

“Pasaron de un colegio de 700 euros a 100 euros, quiere decir que hubo problemas económicos en su familia, no es Lady Di, ella es un invento”.

El conductor también reveló que hay una campaña de publicidad para hacerla quedar como la mejor opción para Piqué y para que se note que es mejor que Shakira.