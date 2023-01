REPÚBLICA DOMINICANA.— Bad Bunny inicio el año 2023 envuelto en la polémica, esto luego de que se volviera tendencia de redes sociales al viralizarse un vídeo en el que se le ve arrojando al mar el celular de joven. Tras lo ocurrido, la presunta víctima podría ejercer acciones legales contra el reguetonero, tal y como lo señala un testigo que estuvo presente y dice ser amigo de la fan que a quien le arrebataron su celular por el puertorriqueño.

Joven a la que Bad Bunny le lanzó el celular al mar tomaría acciones legales contra el cantante

Durante las vacaciones de Bad Bunny en República Dominicana, lo que más ha sonado es su presunta agresión a una fan quien al verlo caminar por la calle se le acercó para pedirle una foto, pero la inesperada reacción del cantante es lo que ha desatado el escándalo.

Y es que nadie imaginó que el intérprete de "Neverita" en un arranque de furia le arrebatará el dispositivo móvil a la joven y se lo lanzará al mar.

Sin embargo, a días del lamentable suceso que ha generado la crítica hacia el apodado 'Conejo Malo', People en Español retomó la entrevista que le realizó el periodista Alex Rodríguez a un supuesto testigo del incidente.

El hombre, identificado como Aquiles, dijo que la joven afectada está en proceso de reunirse con sus abogados para tomar "acción jurídica".

“Ella piensa, a sugerencia de su familia, tomar solo acción jurídica...”, inicio comentando el presunto cercano a la fan del reguetonero, quien según el entrevistado está deprimida después de esta mala experiencia.

¿Qué pide la fan de Bad Bunny a quien le arrojaron el celular al mar?

La presunta fuente cercana de la fanática afectada también reveló al periodista lo que la joven quiere pedirle al cantante, a quien pese al mal momento que le hizo pasar no quiere dañar.

“Una disculpa pública. No creo que vaya más de ahí. Pero, sí están en eso”, externó Aquiles. “Yo tengo audios de allegados que me han dicho que está deprimida y no quiere salir de su habitación”, agregó el testigo.

Al fin encontré una toma de frente de cuando Bad Bunny avienta el celular uD83DuDC80 pic.twitter.com/gIBwGRdEly — nath (@NathalyaWasbrum) January 4, 2023

Lo que realmente pasó con Bad Bunny y la fan a la que le lanzó el celular al mar

El hombre quien señaló haber estado ahí cuando ocurrió el incidente entre Bad Bunny y una joven en República Dominicana, detalló cómo realmente pasaron las cosas.

El sujeto quien no pretende defender al intérprete de "Tití me preguntó" indicó que el celular de la joven no cayó al mar, pero sí se daño.

“Esa noche me encontraba cenando en la Marina de Casa de Campo. Bad Bunny estaba en un área privada, como una terraza privada”, comenzó explicando Aquiles.

“A eso de las 12:30 a 12:45 de la madrugada, ellos deciden salir. Salieron por el lado equivocado, porque la seguridad le pedía una logística para salir por la parte de atrás, en unos carros que ya tenían estacionados, pero en la euforia, la salida, las fotos, ellos decidieron salir por la puerta de adelante y ahí fue cuando se encontraron con todas las fans, que ya sabían que estaba allí. Lo seguí, porque andaba con amigos, y las hijas de los amigos que estaban ahí”, añadió el hombre.

Aquiles asegura que el celular de la chica nunca cayó al agua, como se ha reportado, y ella pudo recuperarlo. “No sabemos a quién culpar, si a la insistencia de los fans, porque él ya venía de cenar. No lo culpo. Si usted hubiera estado ahí, no lo culparía”, concluyó el presunto testigo de la polémica escena.

Cabe destacar que aunque el "ataque" a una joven es el escándalo que trascendió, en redes sociales se ha exhibido el aparente mal comportamiento de Bad Bunny con sus fans, pues en vídeos se muestra al cantante cómo le arrebata el celular a algunos personas que se lo encontraron dentro de un antro.

Al parecer Bad Bunny no solo tiró el celular de una fanática en la calle, también la cogió en contra de otros celulares de fanáticos en una disco. pic.twitter.com/wplEPcTlQZ — Andrés Pedraza (@_pedrazandres) January 3, 2023

