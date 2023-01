Laura G se salva de ''despido'' masivo en Venga la Alegría, ¿habrá nuevos conductores?

CIUDAD DE MÉXICO.— El programa Venga la Alegría se ha visto envuelto en distintos rumores desde finales del año pasado (2022), por lo que estas especulaciones han dejado ver que el matutino de TV Azteca este 2023 tendrá una renovación completa que afectará a los conductores de la emisión. Sin embargo, Laura G ya se habría librado del presunto despido masivo que habrá.

Laura G se salva de ''despido'' masivo en Venga la Alegría

Aunque se habla de que Venga la Alegría podría desaparecer para darle la bienvenida al nuevo matutino Buenos Días México, el pasado 2 de enero los conductores celebraron 17 años de estar al aire.

La celebración de uno de los programas matutinos más populares de la televisión mexicana se realizó en medio de rumores que señalan que el programa tendrá varios cambios en cuanto a sus presentadores. Sin embargo, quien ya estaría contemplada para la nueva etapa de VLA sería Laura G.

De acuerdo con el periodista, Alex Kaffie, la conductora de "Sabadazo" se salvó de los despidos masivos en la televisora del Ajusco, pero no solo ella habría logrado poder conservar su trabajo, ya que el también presentador de Sale el Sol indicó que Sergio Sepúlveda, Patricio Borghetti y 'El Capi' Pérez también continuarán.

Por su parte, la periodista y presentadora de TV, Aurora Valle reveló que aunque se ha dicho que Venga la Alegría sería cancelado, el programa continuará, pero con menos tiempo al aire, esto debido a que TV Azteca estaría enfocado en su nuevo proyecto Buenos días, México, el cual contará con nuevas caras entre las que se rumorea están Marco Antonio Regil, Ricardo Peralta e Ingrid Coronado.

Pero Laura G también habría hablado de su futuro en VLA. Y es que en el primer programa del 2023, se realizó una dinámica en la que la regiomontana habló sobre la incertidumbre que se vive en el matutino por los rumores de cambios.

Laura se confesó nerviosa por la actividad, pero inició comentando: “me toca solidaridad... me han dicho de muchas cosas pero yo no me considero así. Los últimos días han sido muy difíciles, muy difíciles para este programa. Había mucha incertidumbre, muchos cambios, de repente nos movieron el tapete".

"Y más allá de pensar si yo me voy a quedar o me voy a ir, esta palabra (solidaridad) es la que marca las últimas semanas", agregó la conductora.

Periodistas reconocidos especulan que puede ser en los próximos días de enero cuando se informen los nuevos cambios en el programa.

Aunque ya se han realizado algunas modificaciones tales como el logo del programa y el anuncio de la nueva productora, Maru Silva, quien estuvo como productora del programa 'Hoy' hace unos años.

