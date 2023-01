Exatlón México. ¿Quién es el eliminado hoy 8 de enero de 2023?

Exatlón México se encuentra casi al final de su sexta edición y como cada semana, ya podríamos saber quién es el eliminado hoy en el reality. Recordemos que el programa se encuentra en una nueva etapa y también tiene un horario nuevo, por lo que ahora, al igual que en temporadas pasadas, los domingos serán de eliminación.

Desde el inicio de esta edición 2023, "Famosos" y "Contendientes" iniciaron con el pie izquierdo, pues temas de lucha de ego, mala competencia, envidias y celos se hicieron presentes, algo que para los internautas y fanáticos del programa no gustó, pues aseguraron que la esencia de Exatlón México como programa deportivo ya no estaba. De hecho se rumora que el rating en este año bajó drásticamente por lo que la temporada terminará antes de lo esperado para dar paso al All Star. Mientras eso sucede aquí te decimos quién sale hoy de Exatlón México.

¿Quién ganó la batalla por la supervivencia en Exatlón México?

El pasado viernes se llevó a cabo el primer duelo por la supervivencia en Exatlón México el cual ganó el equipo azul con 10 puntos a su favor contra 5 de los rojos.

Recordemos que "Contendientes" ha estado pasando por una mala racha desde hace varias semanas por lo que esta victoria les ayudó para obtener la ventaja ante los rojos, sin embargo, nada está dicho aún y tienen que ganar las siguientes dos supervivencias para que el duelo de eliminación sea completamente rojo.

Cabe mencionar que ahora ya no serán tres atletas que vayan al duelo de eliminación, únicamente son dos, por lo que ambos equipos tiene que esforzarse al máximo para poder obtener ambas supervivencias. Información en internet está circulando asegurando que las siguientes dos supervivencias son azules, por lo que sería el equipo de "Famosos" quien le diría adiós a una de sus integrantes.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

De acuerdo al avance mostrado, este domimgo en Exatlón México se vivirán duelos muy intensos. De nuevo ambos equipos se enfrentarán en la segunda y tercera batalla por la supervivencia. Los azules tienen la ventaja pero los rojos saben que son más integrantes y que con eso pueden ganar.

El equipo de contendientes de nueva cuenta sufrirá una baja importante, pues Dana Castro, quien ganó el primer blindaje para la final de Exatlón México, sufre una fuerte caída durante el circuito y es que éste es nuevo para los atletas por lo que eso puede afectar su rendimiento a la hora de competir y hasta a nivel físico, como le sucedió a la integrante de los azules.

Esta semana son las mujeres rojas quienes están en riesgo mientras que del lado rival, son los hombres azules quienes deberán salir a defender su lugar en el reality en caso de perder.

¿Quién es el eliminado de Exatlón México hoy domingo 8 de enero de 2023?

De acuerdo con la información filtrada en cuentas de spoilers, el eliminado de hoy en Exatlón México es Yamileth Escárcega del equipo rojo. Aparentemente "Famosos" no lograría recuperarse de la victoria de los azules el viernes pasado y perderían la supervivencia; se dice que serían ella y Tzana quienes lucharían por mantenerse en la competencia.

Sin embargo, cabe mencionar que esto no está confirmado aún e incluso está circulando el rumor de que los rojos mandan a los hombres azules al duelo de eliminación y quien sale hoy de Exatlón México es Pato González, por lo que habrá que esperar a ver qué pasa hoy en el programa.

¿Cómo y dónde ver hoy Exatlón México en vivo?

Hoy domingo 8 de enero de 2023 podrás seguir el duelo de eliminación de Exatlón México en vivo a las 7:30 pm (tiempo del centro de México) a través de TV Azteca así como del sitio web. Recuerda que la sexta temporada de Exatlón México se transmite de Lunes a Viernes en el mismo horario.