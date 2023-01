Kristal Silva exhibe que sufrió fuerte castigo de TV Azteca tras salir de Survivor México

Kristal Silva, conductora de Venga La Alegría, formó parte de la edición de Survivor México 2021 y aunque su participación fue muy aplaudida por sus fans y seguidores, hubo quienes la criticaron fuertemente tras su salida, pues la acusaron de ser una mala competidora y dejarse perder.

Ante esto, hace unos días, la también modelo reveló por qué decidió salir de esa forma del reality y cuáles fueron las graves consecuencias que tuvo dentro de la televisora y también en Venga La Alegría. Aquí los detalles.

Kristal Silva fue convocada para Survivor México en 2021 sin embargo, ese año tenia planeado casarse después de haber pospuesto su boda por más de un año debido a la pandemia por covid-19, sin embargo, al parecer no tenía contemplado que la temporada iba a durar más de lo esperado y que la producción la alargaría.

La conductora de Venga La Alegría sí sabía que necesitaba irse lo antes posible del programa y recibió duras críticas por parte del público porque se "dejó perder".

A través de una entrevista con Carlos "Chicken" Muñóz en Youtube, Kristal Silva reveló que, en efecto, ella decidió salirse debido a que tenía su boda en puerta y no podía ni quería posponerla por más tiempo, sin embargo, confesó que esa decisión tuvo fuertes repercusiones dentro de la televisora del Ajusco y su trabajo estuvo en peligro.

Pese a que la que fuera candidata a Miss Universo afirmó que Survivor México le cambió la vida y agradece haber tenido esa experiencia gracias a TV Azteca, ella salió del reality sabiendo que la iban a regañar, incluso expresó que desde su salida ya habái recibido varios mensajes en tono de advertencia y Dio Lluberes, quien en ese entonces era el productor de Venga La Alegría, le dijo que tenía que estar preparada.

Kristal Silva comentó que si bien los fans estaban molestos con ella por su repentina eliminación de Survivor México también lo estaban los altos ejecutivos de TV Azteca y reconoció que la situación fue tan grave que estuvo a nada de ser despedida.

La conductora de Venga la Alegría confirmó que “la castigaron” por esta situación y apenas hace un año “le levantaron la sanción”, pese a que no reveló totalmente lo que le dijeron, compartió que la dejaron fuera de algunas cápsulas del programa donde estaba, pero agradeció que no la despidieron.

“Es que sí, claro, yo no pensé como ejecutiva, yo no pensé como presidenta, pensé como si fuera una empleada de TV Azteca… Por eso no me queda más que agradecer, entender las decisiones”, concluyó.