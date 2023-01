Oscar D’León invita a asistir a su presentación en Mérida

Con una amplia sonrisa y una cordialidad que casi rayaba en la familiaridad, a su llegada al salón donde habría de ofrecer una rueda de prensa Oscar D’León saludó de mano a cada uno de los periodistas reunidos ahí para conversar con “El Sonero del Mundo”, previamente a su presentación de hoy a las 8 p.m. en la Plaza Grande, en el marco del Mérida Fest 2023.

De muy buen humor y semblante, Oscar dijo que estar una vez más en Mérida y ofrecer un concierto en las festividades del aniversario era todo un honor, por la calidez del público y el buen ambiente que se genera.

Con 50 años de trayectoria recién cumplidos y próximo a celebrar 80 de vida, D’León se siente bendecido por el cariño del público que lo ha mantenido en sus preferencias musicales por tantos años, una vigencia que, según señaló, no podría explicarse de no ser por dos aspectos que han marcado su carrera: humildad y deseo de no dejar de aprender.

“Creo que la humildad es un factor muy importante en la vigencia del artista”, manifestó el cantante.

“Cuando uno se debe al público, lo menos que puede hacer es darle su lugar, tomarlo en cuenta, tratarlo bien. Además de eso, el artista debe asumir una actitud siempre de aprender, evolucionar con los tiempos y las preferencias del público, conocer lo que quieren las nuevas generaciones y en la medida de lo posible responder a esa expectativa”.

“No hay ningún secreto, son elementales consideraciones que uno como artista debe tener con el público”, declaró. “La gente admira al artista y es normal que quiera estrechar tu mano, abrazarte, tomarse la foto del recuerdo, y el artista debe entender que se debe a su público y por tanto es necesario que tenga estas atenciones hacia ellos”.

“Las plataformas digitales son lo de hoy, las nuevas generaciones desarrollan sus relaciones a través de ellas, como artistas tenemos que adecuarnos a estos cambios, asumirlos y ser partícipes de los mismos”.

“Listos para celebrar con los habitantes de Mérida el aniversario de la ciudad con música muy alegre para bailar y divertirse a lo grande. Ahí esperamos verlos a todos”, subrayó.— Emanuel Rincón Becerra