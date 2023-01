CIUDAD DE MÉXICO.— Con el resurgimiento del polémico clan Trevi-Andrade, más famosas han confesado que pudieron haber sido parte de dicho grupo. Geraldine Bazán recientemente reveló su experiencia al hacer una audición privada ante Sergio Andrade cuando tenía 13 años.

Geraldine Bazán revela que pudo haber sido parte del clan Trevi-Andrade

Tanto Sergio Andrade como Gloria Trevi han vuelto a acaparar los titulares de distintos medios de comunicación luego de que una corte de distrito en Los Ángeles, California, diera a conocer que está en proceso una nueva demanda civil por corrupción de menores en contra de la cantante y quien por años fuera su productor.

Sin embargo, al revivirse el escándalo que conmocionó a México y Latinoamérica hace más de de 20 años, famosas actrices han revelado que pudieron haber sido parte de esta polémica.

La actriz Geraldine Bazán en entrevista con el programa Suelta la sopa, confesó que cuando tenía 13 años y se encontraba en búsqueda de oportunidades en el medio artístico realizó una audición para Sergio Andrade.

La exesposa de Gabriel Soto indicó que la vigilancia de su mamá, la señora Rosalba Ortiz, fue lo que la mantuvo a salvo. Sin embargo, la actriz recordó el particular casting que hizo para el polémico productor.

“En una ocasión yo estuve en un programa que conducía a Gloria Trevi, hace muchos años en Televisa. Entonces, se acabó el programa, y de repente recibimos una llamada, creo que fue de Mary (Mary Boquitas, María Raquenel Portillo), que Sergio quería hacernos un casting”, recordó la también influencer.

Geraldine Bazán también mencionó que fue citada por el equipo de Sergio Andrade en un domicilio particular en la Ciudad de México para ser sometida a distintas pruebas artísticas.

“Y entonces nos citaron, la verdad es que no se sabía hasta ese momento nada de lo que ocurrió después, y entonces mi mamá siempre iba conmigo. Yo me acuerdo que entramos en una casa y entonces a mí me metieron a un cuartito ‘aquí espérate y ve pensando porque vas a hacer una escena’ y entonces como que en otro cuarto tenían a otra de las niñas”, recordó Geraldine.

“Entonces me dijeron ‘ay, que tu mamá te espera acá’, porque mi mamá fue conmigo. Mi mamá me esperó en el coche cinco minutos, a los cinco minutos yo escuché que tocó y que entró y entonces sí, me hicieron el casting, me puso a cantar, yo creo que tenía como unos 13 (años)”, añadió la exesposa de Gabriel Soto.

De acuerdo con Geraldine Bazán, la extraña situación alertó a su mamá, doña Rosalba Ortiz, quien en ese momento se llevó a la entonces adolescente.

“Mi mamá en ese momento vio cosas complicadas o raras, o que no era un casting normal, y simplemente me dijo ‘vámonos’ y nos fuimos. Y la verdad es que al poco tiempo se soltó la bomba de todo lo que sucedía”, recordó la actriz de 39 años.

Sin embargo, la también villana de telenovelas ya había contado este escabroso pasaje en su trayectoria artística en un capítulo de la segunda temporada del reality show Secretos de villanas.

En aquella ocasión, la actriz destacó que su mamá le dio mala espina la forma en la que realizaban los castings, por lo que tras 10 minutos de ver que Geraldine no salía, entro a buscarlas y se fueron. La actriz mencionó que de no ser por su mamá quizá habría formado parte del llamado “Clan Trevi-Andrade”, comandado por Sergio Andrade.

