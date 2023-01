Llevarán ''8 Mile'' a la TV

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).—La película “8 Mile”, con la que Eminem ganó el premio Óscar en la categoría de Mejor Canción Original, será llevada a la pantalla chica, esto con la finalidad de que las generaciones más actuales conozcan el legado de este rapero estadounidense.

La cinta del 2002, basada en la vida de Marshal Mathers III, nombre real del rapero, será adaptada a un formato de serie y aunque no se dieron más detalles al respecto, será el propio cantante, junto con su colega 50 Cent, quienes estén detrás de este proyecto.

La noticia fue a dada a conocer por el intérprete de “In da club” durante una entrevista que ofreció al canal de YouTube Big Boy TV; incluso, reveló que ya se encuentran trabajando en ello: “Quiero llevar, y voy a hacerlo, a ‘8 Mile’ a la televisión. Va a ser grande, estoy trabajando en ello. Creo que debería volver porque es importante que entiendan su legado”, dijo 50 Cent refiriéndose a Mathers.

El filme, que está disponible en Netflix, fue protagonizado por Eminem, Brittany Murphy y Kim Basinger, narra parte de los inicios del famoso artista dentro del mundo del rap, además de los problemas familiares que enfrentaba por el alcoholismo de su madre así como la relación con su hija.

Por el momento, 50 Cent no habló mucho más allá sobre esta producción, pero adelantó que los personajes serán llevados a una versión mucho más real, en la que puedan ofrecerse más detalles sobre lo que representa Eminem: “Quiero poder mostrar y ofrecer muchos más detalles, cosas que dirías en una entrevista o diferentes cosas que ya has usado, que has puesto ahí fuera y cosas por el estilo, se verá el temperamento de los personajes”, afirmó el intérprete del tema “In da Club”.