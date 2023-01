Lupillo Rivera habría pagado una fortuna para ocultar fotos privadas con Belinda

Lupillo Rivera y Belinda fueron uno de los romances más polémicos en los últimos años y es que aunque la relación nunca fue confirmada por ellos mismos, desde que se conocieron cuando eran jueces en "La Voz" de TV Azteca, la química entre ambos fue innegable.

La controversia continuó cuando el hermano de Jenni Rivera se hizo un tatuaje en uno de sus brazos con la cara de Belinda, e incluso se filtaron unas supuestas fotos en las que los artistas estaban en una fiesta y se mostraron bastante cariñosos. Sin embargo, mucho se dijo que la intérprete de "Ángel" solo se aprovechó de Lupillo Rivera pues unos meses después salió a la luz su relación con Christian Nodal.

Ante esto, Lupillo Rivera se ha mantenido muy al margen de la situación y siempre ha dicho que Belinda es una dama, sin embargo, ahora se reveló que el cantante habría pagado una fortuna para evitar que se filtren unas fotos con su exnovia. Esto es lo que se sabe.

Lupillo Rivera habría pagado para ocultar fotos con Belinda

Luego de que su exesposa, Mayeli Alonso, dijo que él y ella habían hecho un trío con una famosa modelo, el cantante reveló para "Sale el sol" que eso no fue verdad y que él no tenía el conocimiento de que hubiera "participado" en una actividad de esa índole.

Ante esto, los conductores comenzaron a decir que solo era publicidad pero surgió el cuestionamiento sobre su romance con Belinda pues fue Joanna Vega Biestro quien comentó que eso también había sido un invento. Ante esto, fue el periodista Gustavo Adolfo Infante quien argumentó que si bien no fueron novios formales, sí estuvieron saliendo y que incluso Lupillo Rivera tuvo que pagar una fortuna para evitar que se filtraran fotos íntimas con Belinda.

"Yo creo que sí salieron, pareja no creo que hayan sido... Aunque, me contaron que fueron a un antro sobre Masaryk, no sé cómo se llame, que estaban ahí y que se echaron unos tragos y que empezaron a besarse, a besarse más y que le costó un dineral al mánager de Lupillo Rivera comprar ese video porque ya lo tenía TVNotas", dijo el periodista.

Ana María Alvarado secundó dicha información revelando que habían imágenes en las que ambos aparecían "interactuando" y muy cercanos.

¿Lupillo Rivera estuvo en un trío con Mayeli Alonso?

Mayeli Alonso a través de sus redes sociales confesó que durante su matrimonio con Lupillo Rivera, ambos habían hecho un trío en el punto más sólido de su relación. Pese a que el cantante lo negó, Ana María Alvarado reveló que todo podría haber sido un invento de la exesposa del cantante pues eso le sirve para sus realitys y publicidad.