Ryan O’Neal, actor postulado al Óscar y estrella de varias películas como “Historia de amor (Love Story)” y “Luna de papel (Paper Moon)”, murió ayer, según confirmó su hijo Patrick, quien publicó la noticia en redes sociales.

En su reporte sobre el deceso, la cadena de noticias CNN indicó que el actor tenía 82 años de edad.

“Mi padre falleció en paz hoy (por ayer), con su amoroso equipo a su lado apoyándolo y amándolo como él lo hubiera hecho con nosotros”, escribió Patrick O’Neal. Y añadió: “Mi padre Ryan O’Neal siempre ha sido mi héroe. Lo admiraba y siempre fue más grande que la vida”.

El papel más destacado de O’Neal fue el de 1964 en la telenovela de horario nocturno “Peyton Place”.

Después de protagonizar varios programas de televisión a lo largo de la década de 1960, O’Neal dejó una huella indeleble en el cine con la adaptación en 1970 de “Historia de amor”, novela de Erich Segal, que protagonizó junto a Ali MacGraw.

La película cuenta la relación de un rico integrante de la Ivy League (O’Neal) con una chica sincera e irreverente (MacGraw), a quien se diagnostica una enfermedad terminal. Entre otras cosas, O’Neal popularizó el dicho: “Amor significa nunca tener que pedir perdón”.

La película fue un gran éxito: dio un gran impulso a Paramount Pictures (dirigida por el entonces esposo de MacGraw, Robert Evans) y a O’Neal como un actor protagónico, y en el camino lo llevó a obtener una postulación al Óscar.

Las películas de Ryan O’Neal

Sin embargo, el actor también encontró el éxito en la comedia actuando junto a Barbra Streisand en “La chica terremoto (What’s Up, Doc?)” y “Combate de fondo (The Main Event)”.

Posteriormente, Ryan O’Neal protagonizó una secuela de “Historia de amor” titulada “Historia de Oliver”, que fracasó en taquilla.

El variado currículum del actor incluyó protagonizar junto a su hija Tatum la cinta “Luna de papel”, por la que ella ganó un Óscar a la mejor actriz de reparto, y “Barry Lyndon” bajo la dirección de Stanley Kubrick”.

Fuera de la pantalla, O’Neal tuvo una larga relación con Farrah Fawcett, que proporcionó material interminable para chismes de los tabloides. Esa relación sentimental fue posterior a los matrimonios del actor con sus colegas Joanna Moore y Lee Taylor-Young.

Inicios en el box

Nacido en Los Ángeles, O’Neal se entrenó para convertirse en boxeador profesional antes de comenzar a dedicarse a la actuación, apareciendo en varios westerns de televisión y, finalmente, consiguiendo su papel habitual en “Peyton Place”.

Las participaciones más recientes de O’Neal incluyeron papeles recurrentes en los programas de televisión “Bones” y “Bull”, junto con apariciones en “Desperate Housewives” y la nueva versión de “90210”.

En 2001, O’Neal pasó por una leucemia y en 2012 fue diagnosticado de cáncer de próstata en grado cuatro. Farrah Fawcett falleció de cáncer de colon y recto en junio de 2009, a los 62 años.

La protagonista de “Los Ángeles de Charlie” dejó a O’Neal cuando le descubrió en plena infidelidad, pero entre ambos había un historial de peleas y agresividad. Retomaron su relación en 2001, poco después del diagnóstico de leucemia del actor, y siguieron juntos hasta la muerte de ella.

Su relación se plasma en la biografía de 2012 “Both of Us: My Life with Farrah”.