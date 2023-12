CIUDAD DE MÉXICO.— El conflicto entre Juan José, mejor conocido como ‘Pepillo’ Origel y Shanik Berman sigue dando de qué hablar.

Luego de que la periodista de espectáculo rompiera en llanto al enterarse que el exconductor de Ventaneando explotó contra ella y la llamó “hocicona”; la también colaboradora del programa Hoy sorprendió al pedirle perdón a ‘Pepillo’,

Y es que para muchos fue muy “humillando” la forma en la que la también locutora decidió hacer las paces con su examigo.

Así fue como Shanik Berman lloró y se hincó ante ‘Pepillo’ Origel para pedirle que la perdone

Pese a que Juan José Origel le había prohibido a Shanik Berman presentarse en el programa Con permiso que conduce él en compañía de Martha Figueroa, la rubia hizo caso omiso a la advertencia.

Y en una reciente emisión de la emisión transmitida por Unicable Shanik apareció para protagonizar un tenso y vergonzoso momento.

De acuerdo con lo mostrado en el programa, la también colaboradora del matutino de Televisa, acudió al foro en el que se graba Con permiso para pedirle al comunicador que la perdone luego de que habló de su vida privada en su programas de radio.

Origel fue quien la presentó, y pese a ser todo un profesional de la conducción, se pudo notar su incomodidad y el momento de tensión que estaban viviendo todos en el programa.

“Déjenme contarles que hace unos días Shanik Berman en su programa de radio y de todo, también ahí en el programa de Maxine habló de mí, se hizo más escándalo de todo, que si andaba yo con quién… Bueno, pues qué creen. Bienvenida, mi querida Shanik”, dijo Pepillo un tanto incómodo al presentar a su “examiga”.

Posteriormente, ‘Pepillo’ Origel procedió a señalar que le dolió que su “amiga de años” hablara de su vida personal.

“Mi querida Shanik, tú sabes que te he querido durante muchos años, que somos amigos de muchos años y esto fue lo que más me dolió, que una amiga a la que tú quieres por mucho tiempo y que le tienes tanto cariño y tanto respeto y todo, me molestó muchísimo”, le dijo a su colega, quien por su parte se mostró conmovida.

¿Qué le dijo Shanik Berman a ‘Pepillo’ Origel al ofrecerle disculpas?

Tras las declaraciones del conductor del programa Con permiso, Shanik Berman procedió a emitir sus disculpas.

La presentadora de TV inició destacando el cariño que le tiene a Juan José Origel para luego señalarle que “no quiere que siga enojado con ella y que no quiso lastimarlo”.

“Primero lo que quiero decir, ‘Pepillo’ es que te quiero mucho y que no quiero que te enojes conmigo nunca y que no lo hice jamás por lastimarte. Eso fue lo que yo oí y lo que leí y puse el bite tuyo, pero nunca fue para lastimarte”, dijo la periodista de espectáculos sin poder contener las lágrimas.

Sin embargo, el hecho que de Shanik Berman rompiera en llanto fue lo de menos, pues a esto procedió a hincarse ante ‘Pepillo’ para ofrecerle una disculpa y por fin obtener su perdón.

“Mira, yo soy judía y se supone que los judíos no debemos nunca de hincarnos, pero yo me quiero hincar y te quiero decir que me perdones”, externó la rubia conductora muy conmovida y entre llanto.

Ante esta inesperada escena, Juan José Origel se mostró conmovido tras el gesto de su amiga: “Mira, ya viniste, no te guardo ningún rencor, te tengo mucho cariño y tú lo sabes”.

A lo que Shanik Berman una ve más intervino para comentar que ella solo habló de la felicidad que sintió al saber que tenía un “amor”.

“Pero yo sólo dije que estaba feliz de que tuvieras un amor y que si no tuvieras un amor, seguirías siendo el soltero más codiciado de México”, recalcó la periodista de espectáculos.

Finalmente, este incómodo momento concluyó con una situación controversial, pues la condutora Martha Figueroa se negó a que Shanik la abrece; asimismo calificó de “ridículos” a sus compañeros.