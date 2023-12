Elsa Cori, una famosa cantante peruana, fue hallada muerta frente a un cementerio que está cerca de su casa. La intérprete, originaria de Puno, era conocida por ser una de las mejores exponentes del huayno, un género típico de Perú que combina sonidos andinos y mestizos. Elsa era madre de tres hijos a los cuales dejó huérfanos y será recordada por su contribución a la música folklórica de la región.

Las autoridades están investigando su misteriosa muerte, y ya hay varias versiones de acuerdo con diversos testigos. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

¿Cómo murió Elsa Cori?

Fue este jueves 21 de diciembre a las 2:00 am aproximadamente que, de acuerdo con los primeros reportes de la policía, el cuerpo de Elsa Cori fue hallado aún con signos vitales en un cementerio ubicado a menos de media cuadra de su casa pero fue la falta de atención médica inmediata la que ocasionó su muerte.

Los peritos y ayuda médica llegaron hasta las 6:00 am y el cuerpo permaneció en plena calle, por lo que la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía ya iniciaron las investigaciones pertinentes, pues hasta ahora se desconoce la causa de muerte de Elsa Cori pese a que fue encontrada en misteriosas condiciones.

De primer momento, ha sido su tía, Mauro Mauricia Avendaño Quispe, quien ha revelado detalles del fallecimiento de la cantante y dijo que Elsa pudo haber sufrido una caída que provocó su muerte, pues su cuerpo no presentaba heridas ni señales de violencia, pero hasta ahora no hay nada confirmado.

Además, la familia de la intérprete está preocupada porque no tienen recursos económicos para trasladar su cuerpo hasta la morgue de Juliaca para las respectivas autopsias.

“Parece que se ha caído, pero ya veremos lo que digan las diligencias. Yo no quiero que la lleven a Juliaca, no tenemos plata y va a ser difícil traerla desde Juliaca”, expresó a La República.

Por otro lado, el que fuera su pareja y padre de su último hijo, también reveló a medios de comunicación que ellos habían tenido problemas en su relación desde hace varias semanas y comentó que el día que Elsa Cori murió estaba ingiriendo bebidas alcohólicas con una prima.

“Un ratito salí y ella me botó. En estos días estuve en la casa de mi mamita y no he ido a otro lado. Ayer le dije ‘vente a la casa’, pero nunca llegó. (…) La última conversación fue como a las 3 de la mañana. Estuvo tomando con su prima”, comentó

Se espera que en los próximos días las autoridades revelen más información sobre la muerte de Elsa Cori Avendaño y logren esclarecer qué fue lo que en verdad le pasó.

¿Quién fue Elsa cori, famosa cantante peruana?

Elsa Cori Avendaño, cantante del grupo de folklore Elsita Cori y los Fenomenales. Es conocida por sus presentaciones en Bolivia y durante su carrera musical logró grabar cuatro vídeos, entre los que destacan sus éxitos: ‘Acuérdate de mí’ y ‘Bajo la lluvia te conocí’.

La hermana de la cantante, Vanessa Cori, despidió a Elsita a través de redes sociales: “Partiste de una forma tan repentina que no tuve tiempo de decirte adiós. Ruego a Dios que te tenga en su gloria, siempre te llevaré en mi corazón, descansa en paz hermanita”.