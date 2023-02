Alana Lliteras exhibe fuertes amenazas de TV Azteca tras renunciar a la empresa (VÍDEO)

Alana Literas, conductora yucateca de TV Azteca, denunció las intimidaciones y amenazas que recibió por parte de la televisora del Ajusco y donde colaboró desde hace siete años.

La también ganadora de MasterChef Junior comentó que presentó su renuncia hace unos meses y comunicó a la empresa que quería abandonar "Venga La Alegría: Fin de semana" debido a nuevos proyectos que se le han presentado. Cabe mencionar que TV Azteca ha estado sufriendo cambios importantes desde la salida de Sandra Smester. Esto fue lo que dijo Alana.

La yucateca Alana Lliteras.

Alana Lliteras confirma su salida de TV Azteca

A través de sus redes sociales, la yucateca Alana Lliteras confirmó su salida de TV Azteca, luego de convertirse en una de las conductoras principales de "Venga la alegría", en su edición fin de semana.

La decisión de hablar de su salida de la empresa se derivó a que muchas y muchos de sus seguidores comenzaron a cuestionarla acerca del por qué no había aparecido en la última emisión de VLA, sospechando que Alana también abandonaría el programa, como ocurrió con Mati Álvarez, Gaby Ramírez, Daniela Alexis "La bebeshita", Aristeo Casares y Rafael Serdán, conductores originales.

"No había podido hablar del tema, pero ya estoy aquí para explicar la situación con TV Azteca... Me pone super triste informarles a todos ustedes que, efectivamente, yo ya no voy a estar trabajando con TV Azteca, ya no voy a estar saliendo en 'Venga la alegría'", aclaró la joven de 19 años.

La joven conductora #AlanaLliteras declaró por primera vez que recibió amenazas e intimidaciones al renunciar al programa @VengaLaAlegria de la televisora del Ajusco @Azteca . que tendrán que decir @adrianortegae y @RicardoBSalinas ? pic.twitter.com/XstEVCRa0v — chismógrafo_mxuD83CuDFA4uD83DuDCFAuD83CuDFACuD83DuDCFBuD83DuDCF7 (@chismografo_mx) February 1, 2023

Y aunque Lliteras confesó que su salida de la empresa era una situación que la ponía muy triste, debido a que comenzó su carrera en la televisión en este canal en 2016, cuando tenía tan sólo 12 años, también reconoció que se encontraba molesta por la postura que la televisora del Ajusto adoptó, después de que ella les hiciera llegar su petición de finalizar su contrato laboral.

"Consideraba a Azteca mi casa; ahí nací, ahí crecí, mi carrera empezó, entonces yo siempre voy a estar súper agradecida con la empresa, Azteca es una empresa que yo quiero muchísimo", aclaró.

Alana Lliteras en Venga La Alegría Fin de Semana.

La yucateca Alana Lliteras exhibe fuertes amenazas de TV Azteca

Alana relató que fue a partir del 14 de enero, cuando Alana Lliteras presentó su renuncia, misma fecha en la que dejó de aparecer en la emisión matutina, sin embargo, la joven externó que ya había comunicado anticipadamente a la empresa de su posible salida, situación que no fue del agrado de TV Azteca.

"Yo renuncié porque tengo propuestas nuevas de trabajo, creo que todo en esta vida se trata de crecimiento y de tener nuevas oportunidades; crecimiento personal, crecimiento profesional", opinó.

Alana Lliteras en Venga La Alegría

Y aunque Alana fue honesta y expresó a la empresa que deseaba tomar estas nuevas oportunidades que se le han presentado, expuso que TV Azteca le respondió con evasivas, pues optaron por no contestar sus mensajes, pese a que ella insistió exhaustivamente para que aclarar cualquier malentendido que se pudiera presentar ante su renuncia.

"Lo único que obtuve fueron evasivas por parte de la gente de Azteca, no me contestaban los mensajes, yo quería continuar con el proceso y no lo estaba logrando, incluso algo que me pone súper triste es que empecé a recibir amenazas, me trataron de intimidar porque yo iba a dejar la empresa", señaló.

Pero, al parecer, esa no fue la única displicencia que Alana vivió durante su estancia en la televisora, pues reveló que en el mes de noviembre solicitó una copia de su contrato, debido a que deseaba conocer sus derechos laborales y defenderlos, como le han aconsejado sus abogadas y abogados, pero, hasta la fecha, su petición no ha sido concedida.

"Yo soy consciente de que tengo derecho a la libertad de trabajo, yo creo que está padre que todos podamos decidir en qué proyecto queremos estar, en donde queremos trabajar, en donde ya no queremos trabajar, porque es parte de los derechos humanos y, de cierta manera, mis derechos estaban siendo violados al no responder lo que yo estaba queriendo comunicar", resaltó.

Además, aclaró que, pese a su corta edad, su aparición en la televisión no se limita a un pasatiempo, aunque lo que hace, sino que es la forma en que se gana la vida, pues indicó que ya se mantiene y que tiene que pagar una renta por lo que no puede quedarse sin trabajo y tampoco desaprovechar las oportunidades que la vida le presenta.

"Yo no estoy sola, estoy con un colectivo de abogados que están buscando y aliándose con otras personas para poder defender nuestros derechos, porque no soy la única que está pasando por esta situación, hay más personas y ya nos estamos moviendo para que todo esto se pueda solucionar", pormenorizó.