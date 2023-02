Papá de Belinda la obligaría a salir con hombres por dinero; exhiben millonario fraude

Belinda y su familia están en medio del ojo del huracán y es que se reveló que su papá, Ignacio Peregrín, fue acusado públicamente de cometer un presunto "fraude millonario" que dejaría en la ruina a sus hermanos, situación de la cual están enterados los seguidores de la cantante y no dudaron en salir en su defensa.

Además, también se dio a conocer que tanto su mamá como su papá la explotan y la obligan a salir con hombres para conseguir dinero. Esto es lo que se sabe al respecto.

Papá de Belinda es acusado de millonario fraude a sus hermanos

Fue en el programa "Chisme no like" donde los conductores presentaron la historia de Fernando Peregrín, tío de Beli, quien aseguró fue víctima de su hermano.

Aparentemente, hace más de 30 años, después de la muerte de los abuelos de la cantante, el papá de Belinda robó los bienes y falsificó documentos para quedarse con la empresa familiar de servicio médico, dejando a sus hermanos en la calle, dentro de ellos, Fernando sería uno de los más afectados, ya que actualmente vive en un asilo en Madrid y además padece tres tipos de cáncer.

Ignacio Peregrín, papá de Belinda, es acusado de presunto fraude.

El fraude comenzó cuando Ignacio convenció a su padre de dejarle el 60% de la empresa y tras su muerte éste vendería la compañía y otras propiedades, de acuerdo con la versión de su hermano.

"Sabemos que se llevó en aquel tiempo, en el año 80, 81, entre él y mi primo, se llevaron 20 millones de euros de una finca, 10 millones cada uno, que hoy serían fácilmente 250 mil, 300 mil euros. ¡Se los repartieron!", dijo el hombre de 74 años.

Hasta la fecha, Fernando desconoce cómo fue que su hermano logró vender todo, sin embargo, recordó que Ignacio "falsificaba" las firmas para sacar dinero de su cuenta.

"No sé cómo se lo apañó, pero lo vendió, él lo vendió. No sé si tenía un poder, o cómo le hizo, pero lo vendió. A mí me quitaba dinero de la cuenta, falsificaban las firmas. Es un delincuente, un proxeneta, una persona que sabe que su hija se está prostituyendo. ¿tú crees que no lo sabe?", agregó.

Tío de Belinda revela que la obligan a salir con hombres por dinero.

Peregrín aparentemente vendió la empresa a escondidas a una compañía inglesa por varios millones, lo que más tarde llevó a sus hermanos a hundirse en una fuerte deuda.

"Por este hombre, me enteré que yo tengo un embargo vivo de 80 mil euros. Lo que pasa que como yo cobro una pensión que es inferior al salario mínimo, no me pueden embargar".

Belinda es obligada a salir con hombres por dinero, revelan

Por otro lado, durante el mismo programa, la prima de Belinda, Stephanie Peregrin, quien reveló que la cantante es una interesada y que solo busca el dinero en las personas, pues si no tienes nada bueno que ofrecerle no te va a hacer caso.

"Era una chica interesada, si no tienes nada que le interese a esta niña, no te va a prestar atención"

Prima de Belinda revela que es una interesada.

Asimismo, la joven española comentó que la exnovia de Nodal había sido explotada desde muy joven y por eso mismo "la habían prostituído" para estar con hombres mayores sin que ella quisiera, pues sus padres la obligaban a que trajera dinero.

"Yo sabía un poquito de ella, como que estaba explotada, la explotaron demasiado joven, que la han, de una forma u otra, como prostituido en la vida, que la han hecho estar con hombres mayores, y creo que en realidad no quería estar con ellos. Yo creo que está con ellos por el dinero... porque Nacho necesita de ella".