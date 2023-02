Exempleada de Shakira arremete en su contra y revela lo peor: ''es mala y envidiosa''

El pasado 2 de febrero fue el cumpleaños de la cantante colombiana Shakira, y en muchos videos subidos a las redes sociales por sus fanáticos, se pudo ver a la intérprete de "Día de enero" muy emocionada.

Shakira no solo estaba emocionada por el apoyo de sus fanáticos durante todo el proceso de su separación con Gerard Piqué, sino que también se encontraba conmovida y nerviosa porque su padre, William Mebarak se sometería a una arriesgada operación en unos días, algo que no sucedió finalmente.

Como si todo esto fuera poco, ahora una ex empleada de la cantante salió a decir que Shakira es una jefa "mala y envidiosa", y esto ahora viene a alterar nuevamente la paz y tranquilidad que la intérprete de "Loba" viene buscando desde hace varios meses. Aquí los detalles.

Exempleada de Shakira revela que es diva, mala y envidiosa

La empleada se llama Cristina Cárdenas y trabajó con Shakira y varios de sus videos musicales. La joven decidió hablar porque asegura que está cansada de que nadie vea cómo es en realidad la cantante colombiana.

"A Shakira no se le puede mirar a los ojos, no le puedes hacer fotos, no le puedes hablar, no te puedes dirigir a ella, está prohibido. ¡Ella es mandona!", dijo Cárdenas. Pero eso no fue todo:

"Shakira siempre tuvo muchos aires de diva y fue bastante envidiosa", continuó.

Hasta el momento Shakira no ha realizado ninguna declaración al respecto, pero se espera que de ser ciertas las declaraciones de Cárdenas, la cantante colombiana cambié su forma de relacionarse con sus empleados.

Shakira y su nueva "tiradera" contra Piqué; ¿estará Manuel Turizo?

Desde hace varios días se dice que Shakira lanzará una nueva canción en colaboración con el cantante colombiano Manuel Turizo. Incluso en varias redes sociales está circulando una sección de la canción. Sin embargo, ni Shakira ni Turizo han realizado alguna declaración al respecto sobre una colaboración.