Exempleada de Thalía y Tommy Mottola revela detalles de su presunta crisis matrimonial

EE.UU.— Desde hace unos días se ha difundido el rumor de que Tommy Mottola, el esposo de Thalía le fue infiel con la cantante Leslie Shaw.

Pese a que el rumor ha causado revuelo, la pareja no se ha pronunciado al respecto, pero una extrabajadora de la también actriz hizo una revelación sobre el matrimonio de la mexicana y el productor que ha levantado sospechas de que se encuentra atravesando una crisis matrimonial tras 22 años de casados.

Exempleada de Thalía y Tommy Mottola revela un detalle "raro" sobre el matrimonio de la cantante y el productor

Fue en el programa Chisme No Like en el que los presentadores del show, Javier Ceriani y Elisa Beristain, revelaron que una niñera que trabajó para la protagonista de "Marimar" y el también empresario les contó de una "rara" práctica que tenía el matrimonio.

“No hubo final feliz, no vivieron felices para siempre...”, inició diciendo el Ceriani.

Y es que de acuerdo con los conductores del programa transmitido por YouTube, la exempleada les dijo que Thalía y Tommy Mottola no duermen juntos.

“Estamos en condiciones de confirmar después de 22 años de esa lujuriosa boda de cuentos de hadas, donde se casó Thalía con el hombre más rico de la industria, que Thalía y Tommy Mottola nunca durmieron juntos”, agregó el argentino.

La extrabajadora de Thalía supuestamente fue testigo de que la cantante y su esposo no comparten habitación y mucho menos duermen juntos, pero esto no sería algo reciente, sino desde que se casaron hace más de 20 años.

En la emisión, el conductor argentino también mencionó que aunque la niñera fue "testigo" de que Thalía y su esposo nunca durmieron juntos, ese rumor era algo que se sabía en el círculo íntimo de la familia.

“Tommy Mottola tiene un baño regular, una cama regular, Thalia duerme sola... Thalia no duerme con su marido, nunca lo ha hecho”, indicó el conductor. Thalía y su esposo no duermen juntos desde hace tiempo

“Thalía y Tommy Mottola nunca durmieron juntos, esto se sabe en el círculo íntimo, esto lo sabe Lili Estefan. Hay una escalera del baño a la habitación de Thalia, Aquí no existe y no entra Tommy Mottola. Aquí en este baño no se baña Tommy Mottola. Tommy Mottola es maltratado por Thalía... Disminuido como un infeliz en esa casa y ella tiene un problema muy grave, se quedó clavada a los 16 años y se comporta como una niña de 16 años, está enferma esta chica”, concluyó Javier Ceriani.

De igual modo, en la emisión del programa de espectáculos se dijo que la exempleada les confesó que ella no quiso firmar un acuerdo de confidencialidad, que había redactado la mamá de Thalía, la señora Yolanda, para guardar los "secretos" de la vida privada de la cantante.

“El contrato de confidencialidad lo armó Yolanda. Que no pueden decir que Thalía en la semana repite la ropa, no pueden decir si se baña o no se baña, aunque no se baña”, indicó Javier Ceriani sobre lo que les contó la niñera que alguna vez trabajó para la actriz.

“Fue una niñera que no quiso firmar el contrato de confidencialidad que había inventado Yolanda, la madre de Thalía para trabajar dentro de esta mansión. Fue una niñera allá en los Hampton, que no quiso trabajar con Thalía porque habría que firmar un contrato de confidencialidad”, agregó el presentador.

Tras las especulaciones de una infidelidad por parte de Tommy Mottola a Thalía, se espera que más rumores en torno a la vida privada de la cantante y su esposo empiecen a surgir, ya que al igual que como sucedió con Shakira y Gerard Piqué, tras el rumor de que el exfutbolista le fue infiel a la colombiana, los "secretos íntimos" de la pareja empezaron a brotar.

