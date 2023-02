La influencer Karely Ruiz confiesa se contagió de ácaros en un motel; advierte a sus fans

MONTERREY.— Karely Ruiz sorprendió y preocupó a sus seguidores luego de que confesará que se contagió de ácaros en un motel al que fue. Mediante una transmisión en vivo, la influencer comentó que como consecuencia de esto "tiene mucha comezón"; en su grabación la también modelo relató como está enfrentando este padecimiento.

Así fue como Karely Ruiz se contagió de ácaros en un motel

Mediante un vídeo compartido en redes sociales, la modelo de OnlyFans reveló que su piel recientemente se ha visto afectada por culpa de los ácaros que había en un motel.

“Traigo acaros… les voy a explicar sólo porque son mis fans. Story Time de cómo agarré acaros”, inició relatando la joven.

En su transmisión en vivo, Karely Ruiz además de hablar de su contagio y cómo es que sucedió, aprovechó para advertirle a sus seguidores que tengan cuidado al momento de acudir a uno de estos lugares.

“Para que se cuiden, chicas. Fui a un motel, hace una semana, a un motel de pocas estrellas y se me pegaron ahí. Qué asco”, añadió la estrella de una página de suscripción.

La joven también comentó que está sufriendo los síntomas que le ha provocado el contagio de ácaros, pues afirmó que tiene mucha comezón en el cuerpo y que le arde la piel cuando se aplica una pomada que le recetaron. La influencer detalló cómo surgió su contagio

Karely Ruiz también calmó a sus fans, quienes se mostraron preocupados por ella, pues en su grabación indicó que aunque ahora se encuentra padeciendo algunas molestias, éstas se irán eliminando

“Porque soy sincera, les cuento y me recetaron esta crema. Tengo mucha comezón en todo el cuerpo, se van a estar eliminando, pero mientras me arde. Así que cuídense, chicas. No vayan a moteles jediondos, la neta”, externó la influencer.

Por su parte, sus seguidores le enviaron mensajes en los que le deseaban pronta recuperación, además de que le recordaron que ella ya es "una estrella" y por ello no debe aceptar ir a lugares de ese nivel tan bajo.

